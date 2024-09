I The Austen nelle radio e in digitale con “Another Stone”

The Austen pubblicano il primo singolo con Sorry Mom! dal titolo “Another Stone”. Il brano rappresenta lo sfogo di un giovane omosessuale nei confronti della sua famiglia

The Austen pubblicano il primo singolo con Sorry Mom! dal titolo “Another Stone”. Il brano rappresenta lo sfogo di un giovane omosessuale nei confronti della sua famiglia. Cresciuto in una provincia piena di pregiudizi e abbandonato dalla madre in tenera età, il protagonista vive con il padre e il fratello i quali si vergognano di lui e lo ignorano, tentando in tutti i modi di nascondere la cosa alla comunità locale. Quando finalmente si innamora di un ragazzo il giovane trova il coraggio, prima di andarsene di casa, di esprimere a suo padre tutto ciò che ha tenuto dentro per anni.

Una traccia che, anche grazie alle sonorità forti che la completano, esprime tutta la rabbia e la frustrazione del non essere accettati.

The Austen è un progetto Alternative Rock i cui stili spesso si fondono: voci distorte, batterie prepotenti e chitarre predominanti lasciano spazio a volte a sintetizzatori delicati e atmosfere sognanti. Il progetto varesino è nato in realtà a Londra nel 2017 e il nome della band è dedicato alla scrittrice britannica Jane Austen, il cui stile ironico rivoluzionò il modo in cui le donne venivano considerate nel Diciottesimo Secolo.

I membri stabili della band sono Riccardo Barbieri Torriani (voce, armonica), Marco Baragetti (chitarra acustica), Luigi Cappello (chitarra semi-acustica, chitarra elettrica, seconde voci), Andrea May Addabbo (chitarra elettrica). Attualmente la band collabora anche con Isabel Di Nunzio (basso) e Thomas Del Prete (batteria). La direzione artistica del progetto è affidata a Wonderskhan.

Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Another Stone”.