Crociere: AIDA Cruises modifica programmi per 3 delle sue navi

AIDA Cruises ha annunciato significative modifiche ai programmi di navigazione della primavera 2025 per tre delle sue navi, a causa delle tensioni geopolitiche nella regione del Mar Rosso. In particolare, la compagnia ha deciso di rivedere le rotte di riposizionamento delle navi AIDAprima e AIDAstella, che faranno ritorno in Europa per la stagione estiva seguendo un itinerario alternativo intorno all’Africa.Alla luce dell’attuale situazione nel Mar Rosso e nel Medio Oriente, AIDA Cruises ha ritenuto prudente evitare l’area, optando per una rotta che, sebbene più lunga, offre maggiore sicurezza. Questo cambiamento ha comportato la cancellazione di diverse crociere programmate a bordo delle due navi, mentre altre sono state trasferite sulla AIDAcosma, che proporrà un nuovo programma primaverile nel Mediterraneo all’inizio del 2025.

In un comunicato ufficiale, AIDA Cruises ha dichiarato che tutte le crociere previste a bordo dell’AIDAprima tra il 2 e il 23 marzo 2025 sono state cancellate. Allo stesso modo, a bordo dell’AIDAstella, sono state annullate tutte le crociere con partenza programmata tra il 17 aprile e il 20 maggio 2025.

Per fare spazio ai nuovi itinerari nel Mediterraneo, sono state cancellate anche cinque partenze verso le Isole Canarie a bordo della AIDAcosma previste per aprile 2025. Tuttavia, alcune delle crociere originariamente programmate per l’AIDAprima saranno trasferite alla AIDAcosma, incluse tutte le partenze tra l’11 e il 18 aprile 2025.

Nel contempo, l’AIDAprima assumerà una delle crociere verso le Canarie precedentemente assegnata alla AIDAcosma, con partenza il 12 aprile 2025.

Durante la stagione invernale 2024-2025, le navi continueranno a operare itinerari in Asia e nel Medio Oriente. L’AIDAprima offrirà crociere settimanali verso il Medio Oriente con partenza da Dubai, mentre l’AIDAstella proporrà itinerari variegati nell’Estremo Oriente, con partenze da Thailandia, Giappone, Cina e altre destinazioni.

Infine, l’AIDAstella e l’AIDAprima introdurranno nuovi itinerari di riposizionamento attraverso l’Oceano Indiano e l’Africa, per i quali le prenotazioni dovrebbero aprirsi nel mese di settembre 2024.