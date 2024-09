Alex Uhlmann nelle radio e in digitale con una nuova canzone

“Fading Away” è il nuovo singolo del cantautore lussemburghese Alex Uhlmann, frontman dei Planet Funk e direttore musicale del talent The Voice

Si intitola “Fading Away” ed è il nuovo singolo del cantautore lussemburghese Alex Uhlmann, frontman dei Planet Funk e direttore musicale del talent The Voice. Il brano esce in radio e in digitale per l’etichetta berlinese Hoersenmusic. Il videoclip, dal 10 settembre su YouTube, con la regia di Nico Malaspina, racconta la vicenda italiana della ballerina ucraina Arina Podshebiakina, sullo sfondo del conflitto russo-ucraino.

“Fading Away racconta il paradosso della non comunicazione interpersonale nel mondo della comunicazione di massa – commenta Alex – Questa mancanza purtroppo può causare danni psicologici. Quindi i problemi sembrano svanire ma a sparire realmente sono i rapporti con le persone”.

“Fading away” anticipa il primo disco da solista di Alex Uhlmann “Home”, in uscita per Hoersenmusic. Un disco che abbandona le sonorità dei Planet Funk in favore di una dimensione più intima.

Alex ora vive tra Milano e Berlino, dove si dedica, oltre alla musica, alla sua “Futura”, tra le cinque migliori pizzerie d’Europa, fondata da lui con Alessandro Leonardi; miglior pizzeria dell’anno nel 2019 per il Gambero Rosso, che nel 2020 ha ottenuto anche i Tre Spicchi Gambero Rosso.