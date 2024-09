Su Rai Storia lo Speciale “Garanti di Storia. La Giunta Centrale e gli Istituti Storici Nazionali”

Lo Speciale “Garanti di Storia. La Giunta Centrale e gli Istituti Storici Nazionali” scritto da Keti Riccardi per la regia di Antonella Zechini stasera su Rai Storia

Ci sono luoghi che custodiscono e fanno vivere la storia del nostro Paese, da quella più antica a quella contemporanea. Sono gli Istituti Storici Nazionali: l’Istituto Italiano per la Storia Antica, l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, l’Istituto Storico per l’età Moderna e Contemporanea, l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, la Domus Mazziniana e l’Istituto Italiano di Numismatica, tutti coordinati dalla Giunta Storica Nazionale.

Nati nel 1934 da un’idea di Giovanni Gentile, si occupano, da allora e ininterrottamente, di ricerca, analisi e pubblicazione delle fonti primarie in annali, bollettini, libri e riviste specialistiche che raccolgono secoli di studi dei maggiori storici italiani.

A questi importanti istituti, ai loro fondi e alle loro collezioni, Rai Cultura e Ministero della Cultura dedicano lo Speciale “Garanti di Storia. La Giunta Centrale e gli Istituti Storici Nazionali” scritto da Keti Riccardi per la regia di Antonella Zechini, in onda lunedì 23 settembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Con la conduzione dell’inviata Carla Oppo, esperti e archivisti sveleranno, anche al vasto pubblico televisivo, un patrimonio ben noto all’interno del mondo accademico di ieri e di oggi. Basti pensare che da questi istituti sono passati, solo per fare qualche esempio, personaggi del calibro di Gaetano De Sanctis, Giosuè Carducci, Francesco Crispi, Gioacchino Volpe, Federico Chabod, fino ad arrivare a tempi più recenti a Giovanni Spadolini, Renzo de Felice, Rosario Villari. Un patrimonio di studi e ricerche, sempre in evoluzione, che merita di essere protetto e divulgato.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura.