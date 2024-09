Solo nelle radio con il singolo “Come una statua di sale”

Solo salta di nuovo sulle ali della musica e, con la sua nuova traccia “Come una statua di sale”, cade sul morbido

Solo salta di nuovo sulle ali della musica e, con la sua nuova traccia “Come una statua di sale”, cade sul morbido. La canzone, infatti al primo ascolto sembra trattare temi più leggeri rispetto a quelli solitamente affrontati dal cantautore con una sonorità più incalzante che, da un lato strizza l’occhio alla disco e dall’altro accenna un sorriso all’Elettro-Rock, rimanendo, però sempre fermamente ancorata alle radici del Rock puro.

Tema portante del brano è quello di un amore impossibile, mai corrisposto, ma se si sposta il primo velo e, si inizia a scavare tra le parole del testo, si intuisce che l’oggetto del desiderio è molto più ampio di quello appare.

“Come una statua di sale” è la dichiarazione disperata di chi non vede corrisposte le proprie attenzioni nonostante gli sforzi profusi e si dichiara essere pronto a tutto, pur di ricevere un attimo di considerazione.

L’interlocutore può essere l’amore della propria vita, la passione che ci spinge ad andare avanti ogni giorno per cercare la propria realizzazione e, perché no, Dio, che tante volte sembra non far collimare il Suo pensiero con il nostro, ma questa, forse è una storia più grande di noi…

Laureato per errore in giurisprudenza, appassionato di scrittura, fumetti e cartoni animati, Solo ha sempre sentito scorrere la musica dentro di sé. Dopo alcune esperienze, come frontman, in cover band, decide di fare il grande passo e provare a portare al pubblico la sua musica. Il suo album d’esordio è “Kaleidoscopio”, completamente autoprodotto e uscito nel 2018, che raccoglie 11 brani d’ispirazione cantautoriale in salsa rock.

Segue due anni dopo l’EP “Experimental”, anch’esso autoprodotto, dove si avvicina alla lingua inglese ed esplora sonorità diverse che strizzano l’occhio all’Electro Rock. Nel corso del 2022 inizia la pubblicazione su Youtube del progetto musicale “I just wanted to get an apple” e, nello stesso anno, sempre su Youtube, pubblica “Song Bits”, progetto sperimentale dove nell’arco di un minuto si cerca di esprimere un concetto finito in musica e parole.

Agli inizi del 2023 approda alla scuderia di Sorry Mom! con la quale ha intrapreso una collaborazione che vede nuove pubblicazioni, la prima è il singolo “Mare di Carta”, seguito da “Non rimanere in silenzio”, “Nessuno” e l’ultimo “Come una statua di sale”.