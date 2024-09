Sanremo 2025: le Nuove Proposte saranno selezionate con un talent show

L’annuncio di Carlo Conti: le Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025 saranno selezionate attraverso un talent in cinque puntate

Sorpresa al Tg1 delle 20 di ieri sera. Come usava fare Amadeus in passato, anche Carlo Conti ha scelto il telegiornale della rete ammiraglia per svelare qualche anticipazione sul prossimo Sanremo. “C’è una bella novità per le nuove proposte, faremo una specie di talent in cinque serate su Rai2, vi dirò poi anche chi condurrà, non le condurrò io sarebbe troppo e come arriveremo alla selezione dei migliori come nuove proposte 2025″, ha annunciato il conduttore. Poi, il passaggio sui prossimi nomi dei ventiquattro big: “Li annunceremo all’inizio del mese di dicembre al Tg1”. Sanremo 2025 si svolgerà dall’11 al 15 febbraio.