Previsioni meteo 23 settembre 2024: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 23 settembre 2024: nuovo peggioramento del tempo per l’arrivo di una intensa perturbazione

Dopo un weekend con condizioni meteo più stabili e soleggiate, torna di nuovo il maltempo su gran parte dell’Italia. Nella giornata di oggi e anche domani una intensa perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra Penisola portando piogge dapprima di debole intensità al Nord e sul versante tirrenico del Centro. Le precipitazioni via via si faranno più intense e raggiungeranno entro mercoledì anche le regioni meridionali. Temperature senza variazioni significative, su valori in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 23 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse alternate a locali schiarite ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio attesi acquazzoni su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse in arrivo su Piemonte e Liguria e in estensione sul resto del Nord nella notte. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio locali fenomeni in Appennino. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge sparse in arrivo su Toscana e Umbria. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino acquazzoni e temporali sulla Sardegna, asciutto sulle altre regioni con cieli nuvolosi sulla Sicilia e soleggiato altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo anche su Sicilia e settori tirrenici. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .