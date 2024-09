“Nightlife” è il nuovo singolo dei Bro Berri

Online NIGHTLIFE, nuovo singolo dei Bro Berri. Un viaggio unico attraverso le atmosfere mistiche di un club notturno utopico

Con eleganza e euforia, NIGHTLIFE farà ballare su ritmi incalzanti e sintetizzatori ipnotici che trasporteranno la mente in uno spazio ultraterreno. Le voci dei Bro Berri si intrecciano in modo armonioso, narrando con metafore e intercalari unici la vita notturna e le emozioni che permeano le loro anime. Con bassi dark e melodie coinvolgenti, NIGHTLIFE è la colonna sonora perfetta per le notti più indimenticabili. Entrare nel mondo dei Bro Berri significa lasciarsi trasportare dalle vibrazioni di NIGHTLIFE.

Bro Berri rappresenta l’incontro di due mondi: quello della musica elettronica e della cultura urbana, cresciuti nelle periferie di Roma e Milano. Questi fratelli di sangue incarnano l’anima di un mondo notturno scandito dai ritmi elettronici e dalle influenze della vita urbana. Il viaggio inizia all’interno di un night club utopico, dove l’eleganza e l’euforia si fondono sulla base della musica elettronica. Le mura del club diventano lo scenario di un’esperienza intensa, dove la folla diventa un’unica entità vibrante al ritmo della cassa dritta.

Il duo dei fratelli ha sempre avuto una chiara visione: diffondere messaggi motivazionali e raccontare le proprie esperienze attraverso un nuovo stile musicale.

Scrivono, cantano e producono, guidano la creatività dei loro progetti e coinvolgono coloro che condividono la stessa passione per vivere la propria vita attraverso l’arte.

Il loro collettivo, noto come BB SQVAD, sta emergendo come una realtà rilevante in Italia, con prospettive anche all’estero. Parigi, Ibiza, Bangkok, New York, Londra e Shanghai sono alcune delle città internazionali che hanno avuto un forte impatto su di loro, dove i due fratelli hanno condiviso la propria energia attraverso DJ sets e eventi organizzati.

Bro Berri, nome d’arte dei fratelli Stefano ed Enrico Berretti, è un duo di Dj, Produttori e cantanti italiani, nati in riviera d’Ulisse, cresciuti tra Cagliari e Civitavecchia e ora di base a Milano.

Nei primi anni del loro progetto si muovono nel panorama EDM ricevendo supporti dai più grandi professionisti del campo come David Guetta, Steve Aoki Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo Martin Solveig, Bob Sinclair e Deorro tra i tanti.Per soddisfare l’esigenza di comunicare la loro storia e la voglia di trasmettere al meglio energia positiva attraverso la musica, vivono una continua evoluzione stilistica e sonora che li rende autentici nella scena musicale contemporanea. Il mix dell’ Hip-Hop con l’elettronica caratterizza i loro Dj Set così come la loro discografia.