L’intelligenza artificiale e la trasformazione della medicina: un congresso a Milano

A Milano arriva il congresso: “Menti e macchine: esplorare il futuro dell’intelligenza artificiale ed il suo ruolo trasformativo dell’identità umana e della medicina”

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella medicina al centro del congresso “Menti e macchine: esplorare il futuro dell’intelligenza artificiale ed il suo ruolo trasformativo dell’identità umana e della medicina“, che vede come responsabile scientifico Sergio Barbieri, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale Policlinico di Milano.

L’AI non solo come semplice applicazione tecnologica ma punto fondamentale per rivalutare la condizione umana, l’identità e l’etica delle cure sanitarie. Un’occasione di confronto fra esperti leader di vari ambiti – dalla tecnologia AI, alle neuroscienze, passando tramite l’etica e la filosofia, fino alla politica sanitaria – per impegnarsi in un dialogo completo su questi cambiamenti trasformativi.

I partecipanti esploreranno come l’AI possa essere sfruttata non solo per migliorare gli esiti sanitari ma anche per ampliare la comprensione dell’identità umana nel contesto di rapidi avanzamenti tecnologici. Il congresso servirà come piattaforma critica per la condivisione della conoscenza, per inquadrare nuove domande di ricerca e per impostare un corso per l’integrazione responsabile dell’AI nella medicina. Mirerà a catalizzare l’innovazione mentre affronta le profonde domande e sfide all’incrocio tra AI, identità e salute.

SCARICA IL PROGRAMMA

QUANDO

Lunedì 30 Settembre

dalle 09.00 alle 17.30 DOVE

Aula Magna Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono, 7