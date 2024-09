Jesus nelle radio e in digitale con il nuovo singolo

Online su tutti i digital store il brano di Jesus “Reaching God”, il brano rappresenta un viaggio introspettivo nelle terre desolate di un nuova dimensione

Online su tutti i digital store il brano di Jesus “Reaching God”, il brano rappresenta un viaggio introspettivo nelle terre desolate di un nuova dimensione..oltre gli orizzonti conosciuti.Il brano si caratterizza per suoni e loop ossessivi, creando atmosfere esoteriche che evocano sensazioni perdute. L’ascoltatore viene trasportato in una dimensione solitaria, alla ricerca della propria identita’.”Reaching God” mette a nudo l’essere umano al cospetto della divinita’, rappresentando un viaggio alla scoperta di se’ stessi. La ricerca della nostra identita’ avviene attraverso una dimensione solitaria e riflessiva.L’esperienza dell’ascolto di “Reaching God” e’ un viaggio attraverso terre desolate, che rievoca emozioni perdute.Questo percorso ci riporta alla nostra essenza, alla scoperta di chi siamo veramente.

Biografia

Jesus è un

Dj/producer,arrangiatore,compositore,e polistrumentista Italiano.Bassista e Producer della band industrial Psycholies,e degli Italoamericani Temple Of July,ha preso parte a tournée internazionali,suonando in vari e rinomati Festival e Club insieme ad artisti come: Lord Of The Lost, Lacuna Coil, Combichrist, Gothminister, Covenant, Moonspell, Grave Digger, Raven, Clan of Xymox, Eric13, Dj Vade Retro e molti altri…

La continua e meticolosa ricerca come sound designer,e l’ossessione per la musica elettronica lo portano a svariate collaborazioni,con diversi dischi all’attivo.

I suoi brani sono un intreccio molto personale tra techno e deep house,contaminati da atmosfere dark e linee melodiche ipnotiche.