Il film western “I professionisti” stasera su Rai Movie: la trama

Il film “I professionisti” con Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Woody Strode, Jack Palance e Claudia Cardinale su Rai Movie: la trama

Un cast di grandi attori – Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Woody Strode, Jack Palance e Claudia Cardinale – per un western diventato un grande classico: “I professionisti”, di Richard Brooks, in onda lunedì 23 settembre alle 21.10 su Rai Movie. Girato tra paesaggi particolarmente suggestivi, valorizzati da una splendida fotografia, racconta la storia di quattro mercenari che vengono reclutati da un milionario texano per liberare sua moglie Maria, rapita da Jesús Raza, un rivoluzionario messicano.

La ricompensa per riportare la donna a casa è molto alta e i quattro attraversano il Texas e una serie di pericoli per arrivare fino in Messico, al ranch del rapitore. Ma quando finalmente riescono a liberare Maria, capiscono che la storia è diversa: la donna non è stata rapita, è sempre stata innamorata di Raza e ne ha sposato anche la causa rivoluzionaria. Il nuovo scenario impone ai quattro mercenari nuove scelte.