“Il disegno di un bambino” è il nuovo singolo di Meta_Phora

Metha_Phora pubblica il suo nuovo singolo con Sorry Mom! “Il disegno di un Bambino”, una canzone che racconta l’esplorazione interiore di un bambino

Metha_Phora pubblica il suo nuovo singolo con Sorry Mom! “Il disegno di un Bambino”, una canzone che racconta l’esplorazione interiore di un bambino alla ricerca di un luogo sicuro dove poter esprimersi liberamente e “ridere per davvero”. L’artista narra un viaggio immaginario verso un orizzonte magico, una meta dove riscoprire e ritrovare sé stessi. In questo luogo ideale, la caotica realtà si trasforma in consapevolezza e, come emerge dal testo, “La differenza sta solo nel pensiero”.

Il bambino del racconto cerca un posto dove possa comprendere e accettare l’immutabilità dei fattori esterni, realizzando che essi sono influenzabili solo in relazione a noi stessi.

“Non puoi cambiare le persone in fondo, solo la scelta di coloro che hai attorno”.

Il brano mira così a sollevare nell’ascoltatore profonde domande come, se siamo disposti ad affrontare un’ introspezione, quali potrebbero essere le conseguenze e il prezzo da pagare per intraprendere questo viaggio interiore e se abbiamo veramente la volontà di metterci in discussione per acquisire una maggiore consapevolezza di noi stessi e del mondo esterno.

In questo modo “Il disegno di un Bambino” diventa un vero e proprio invito agli ascoltatori a riflettere sulla propria crescita personale, sottolineando l’importanza di un viaggio interiore per raggiungere una comprensione più profonda di noi stessi e del contesto che ci circonda.

Gianluca nasce a Roma l’08 Giugno del 1996, cresce senza il papà prendendosi sin da subito il carico di responsabilità verso la vita e un senso di protezione per la mamma.

La sua vita è stata caratterizzata da molteplici spostamenti, cresciuto tra Roma, Manchester e Madrid, a causa del lavoro della mamma, cambiando spesso case, paesi, amicizie, ricominciando ogni volta da capo.

Queste esperienze gli hanno permesso di imparare bene le lingue (Inglese e Spagnolo) oltre a dargli un apertura mentale e una versatilità verso la vita e i cambiamenti.

Nel 2018, a soli 21 anni, diventa papà di una bambina che lui definisce “fonte d’ispirazione, forza e salvezza”.

Nel 2022 esplode la volontà di esprimersi tramite la musica, così inizia a studiare pianoforte, canto e scrittura totalmente da autodidatta.

La musica diviene così un’ ossessione oltre che una vera e propria necessità.

A Giugno 2023 pubblica il suo primo singolo “Non Mollare”, un brano che simboleggia i ripetuti sforzi che ha affrontato nella sua vita, che indipendentemente da tutto, non lo hanno mai buttato giù.

A luglio 2023 partecipa come concorrente a The Coach VI, un’esperienza che gli cambia la vita in termini musicali.

Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale escono i singoli “L’Ultima Lettera” e “Il disegno di un bambino”.