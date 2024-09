I dipendenti della Coca-Cola scioperano per 8 ore

I dipendenti della Coca-Cola incroceranno le braccia, domani, per 8 ore, per protestare contro carichi di lavoro eccessivi che li costringono a sforare il normale orario di lavoro

Carichi di lavoro eccessivi: è questa la ragione alla base dello sciopero di otto ore che coinvolgerà i lavoratori della rete commerciale di Coca Cola Hbc Italia. L’agitazione, proclamata livello nazionale dai sindacati di categoria Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, è in programma domani, martedì 24 settembre e in Lombardia alle 11.30, si terrà un presidio davanti al quartier generale dell’azienda, in piazza Indro Montanelli 30, a Sesto San Giovanni.

UNA VERTENZA CHE VA AVANTI DA QUASI DUE ANNI

“Dopo una trattativa avviata nel mese di novembre dello scorso anno, i confronti avuti e il percorso intrapreso non hanno portato al raggiungimento dell’obiettivo alla base della mobilitazione. Il Coordinamento nazionale della rete commerciale e le segreterie nazionali di Fai, Flai, Uila hanno valutato insufficienti le proposte aziendali. Le soluzioni individuate non accontentano le lavoratrici e i lavoratori in quanto non si vedono sostanziali riduzioni dei carichi di lavoro nel breve e nel medio-lungo termine. Il tema degli eccessivi carichi di lavoro è oggetto di discussioni con l’azienda da anni– proseguono le sigle- e gli impegni più volte enunciati nei confronti dei sindacati sono rimasti lettera morta, anzi, gli obiettivi di vendita e le attività affidate ai promoters sono continuamente aumentate costringendo spesso le lavoratrici e i lavoratori a dover lavorare oltre il normale orario di lavoro. La misura è ormai colma“.