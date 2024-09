Fuori il video del nuovo inedito di Fabio Martorana, “Mentre il tempo scorre lento” già in radio e disponibile in digitale (Warner Music)

Fuori il video del nuovo inedito di Fabio Martorana, “Mentre il tempo scorre lento” già in radio e disponibile in digitale (Warner Music), prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola.

«Questo brano parla di me. La mia ispirazione stavolta è andata a scavare nel mio vissuto. Il sentiero delle mie svariate vicissitudini della vita, che mi ha visto crescere solo, senza poter contare su nessuno. “E quante volte mi sono chiesto quale sia il colore giusto, per correggere questo dipinto imperfetto”, con questa frase esprimo la domanda a me stesso, chiedendomi quale sia l’ingrediente giusto, per non sbagliare lungo il mio cammino. Avendo io una forte personalità mixata con una certa sensibilità, mi sono sempre rivolto a colei che mi ha parlato e sempre guidato – racconta Fabio Martorana – la mia voce interiore, che non sbaglia mai. Un sentiero ricco di molte emozioni, come la rabbia, la tristezza, i dolori e i sacrifici che sin da piccolo ho dovuto fare per poter arrivare ai miei obiettivi. ”Mentre il Tempo Scorre Lento”, io esprimo i sacrifici che ho fatto, lo studio e le 2 lauree, il lavoro, la musica, anni e anni di impegno per poi finalmente arrivare ad essere felice, quella felicità me la conservo dentro come consapevolezza di chi sono, sapendo soprattutto che nella vita non ti regala niente nessuno, ma, se credi in te stesso riesci ad arrivare a qualsiasi obiettivo. Nella parte di cui parlo del cassetto, lo identifico come lo scudo che ho creato, lontano dalle cattiverie e dalla possibilità di essere ferito. Questo per me è un brano molto significativo, per la prima volta dedicato a me. Il fattore estremamente importante è il messaggio che intendo esprimere alle persone “Non Mollate Mai” perché credere in sé stessi, investire su sé stessi, desiderare di realizzare più obiettivi, più sogni è possibile. Anche quando sembra impossibile, la vita poi ti ripaga di tutti i sacrifici, perché non c’è niente al mondo più importante di noi stessi.»

Qui il video: https://youtu.be/zjNYcULGObY

«Per realizzare il video, con il mio staff, abbiamo scelto di ambientarlo in un pub, avendo capito che era il luogo ideale per raccontare con le immagini questo brano – prosegue Fabio Martorana che con Giancarlo Amendola ha curato la regia – Immagini in cui il protagonista non si dà pace, cerca la felicità, vuole dare un senso alla sua vita e a tutto quello che ha passato, ha voglia di dimenticare per andare avanti vivendo solo il presente e basta. Non ha più nessuna intenzione di proiettarsi verso il futuro o di girarsi nel passato, perché, se si riesce a vivere il presente e si comprende che la vita è troppo breve per star male, allora il tempo scorre lento, perché assapori il vero senso.»