Al Modigliani Forum di Livorno una serata per ricordare Franchino

All’anagrafe, Francesco Principato; ma per tutti i suoi amici e i suoi fan, semplicemente, Franchino. Pochi personaggi hanno lasciato una traccia così profonda ed iconica nel mondo della notte italiano: la sua prematura scomparsa, avvenuta lo scorso 19 maggio 2024, ha colpito una quantità incredibile di persone, di tutte le età. Che si fosse accaniti frequentatori dei dancefloor o solo ballerini sporadici ed occasionali, che si fosse cinquantenni e sessantenni che hanno vissuto in prima persona quell’autentico fenomeno sociale (e culturale) che sono state le discoteche italiane tra la fine degli anni ’80 e per tutti gli anni ’90 o al contrario che si sia oggi ventenni che di certe cose hanno solo sentito parlare per racconti di padri, zii e fratelli maggiori, nulla cambia. Nulla. La figura di Franchino è stata talmente unica, particolare, viva, iconica ed immaginifica da aver travalicato confini, steccati, abitudini, gusti e generazioni in un modo veramente sorprendente. E fortissimo.

Questo è successo perché lui ha sempre mantenuto una purezza ed una passione più uniche che rare. Grazie alle scorribande in solitaria o con gli amici di sempre e soci del gruppo Metempsicosi, grazie al suo stile semplicemente unico, bizzarro ed inconfondibile, grazie infine alla sua leggerezza quasi fanciullesca che nascondeva invece una grande voglia di intensità e di fame di vita, fino all’ultimo Franchino ha continuato a stregare migliaia e migliaia di persone ad ogni sua apparizione, diventando decisamente un culto assoluto – senza però mai volersi mettere su un piedistallo. Per molti, è stata la sua presenza e il suo particolarissimo modo di interpretare la figura del vocalist – trasformandolo in “cantastorie lisergico” – ad essere il mezzo perfetto per decifrare i non così banali segreti del mondo della dance, della musica house, delle sognanti declinazioni trance-melodiche, della capacità della cassa dritta in quattro quarti di essere (anche) un modo per sognare e non solo uno sfogo meramente fisico e “vuoto” sulla pista da ballo.

La scomparsa di Franchino lascia un grande vuoto. In primis nelle persone che gli sono state amiche e che hanno condiviso con lui mille avventure professionali ed umane: è proprio da loro che nasce l’idea di dare vita ad un grandissimo evento il prossimo 21 dicembre 2024, al Modigliani Forum di Livorno (uno dei più grandi palasport d’Italia), che possa davvero celebrare degnamente Franchino: chi è stato, cosa ha rappresentato, l’infinito amore che nei decenni ha saputo radunare attorno a sé con leggerezza. Un appuntamento che radunerà migliaia e migliaia di persone da tutta Italia, che porterà sul palco (o anche solo semplicemente sugli spalti…) gli amici di una vita: artisti di fama ma anche semplici appassionati, addetti al settore ancora oggi sulla cresta dell’onda così come persone che hanno vissuto la “Magia” – una parola iconica, nel lessico da vocalist di Franchino – degli anni ’90 per poi dedicarsi ad altro, ma che non vorranno mancare di dare un ultimo saluto ad una persona che hanno subito sentito come amica, come guida emotiva.

Una lunga serata – dalle 18 fino alle prime luci dell’alba – che si preannuncia epocale, emozionante. E la percezione di tutto questo c’è già: la prima release di prevendite è andata sold out in un attimo. Il consiglio è di non farsi sfuggire la release attuale e quelle prossime in arrivo. Sarà una notte da ricordare. Sarà una notte piena di “Magia”, piena di Franchino, piena del suo mondo, dei suoi sogni, delle sue visioni.