Al 25° Rally delle Palme successo di Federico Gangi-Fabrizia Pons

25° Rally delle Palme: trionfano Federico Gangi-Fabrizia Pons precedendo sul filo di lana i locali Sandro Sottile-Marco Nari. Terza piazza per Fabio Federici ed Erika Badinelli

Due prove sul filo del rasoio percorse al ritmo del tuono sull’onda del rombo dei tamburi. Si conclude così la 25 esima edizione del Rally delle Palme che a due prove dalla fine, con appena 17,99 km da percorrere vedeva i due principali contendenti Federico Gangi- con Fabrizia Pons alle note (Škoda Fabia) e Sandro Sottile affiancato da Marco Nari (Škoda Fabia RS), divisi da appena 3/10. Un’inezia, dopo quasi cinquanta chilometri di speciali percorsi a fuoco, tenendo in tensione equipaggi e pubblico.

Il successo finale arride al felicissimo 22enne Federico Gangi, con Fabrizia Pons al quaderno delle note, alla sua prima vittoria assoluta in carriera, capace di contrastare l’idolo locale Sandro Sottile in macchina con il navigatore di sempre Marco Nari, precedendolo sul traguardo di 1”7 dopo aver conquistato il primato in cinque prove Sottile e tre Gangi. L’equipaggio della Gima ha preso il ritmo giusto fin dalla seconda prova speciale, la notturna di sabato è andato in crescendo prendendo sempre più coraggio e determinazione al passare dei chilometri “Ho cominciato a crederci quando abbiamo cominciato a vincere le prove speciali. Partire a due prove dalla fine con solo 3/10 di vantaggio su un pilota del calibro di Sottile può portarti a commettere errori. Semplicemente mi sono dimenticato la classifica, cercando di guidare nel miglior modo possibile spingendo a fondo. E i risultati mi hanno dato ragione. Inoltre, avere a fianco una navigatrice esperta come Fabrizia Pons mi ha aiutato moltissimo e dato stimoli in più”. Ottima gara per Sandro Sottile da Vallecrosia, che ha pagato la minor confidenza con la Škoda Fabia rispetto al savonese (ultima presenza a un rally di Sottile il Rallye Sanremo dell’ottobre 2023) e un fastidioso mal di schiena che ne hanno condizionato le prestazioni. “Ho deciso di correre solo all’ultimo momento; sono rimasto in dubbio fino alla fine per capire se sarei stato in condizione di partecipare e ovviamente puntare alla vittoria. Gangi è andato fortissimo ed è stata una gara bellissima”.

Terza piazza per Fabio Federici ed Erika Badinelli. “Sono salito in terza posizione nella notturna di ieri e lì sono rimasto per tutta la gara. Nel finale ho gestito la situazione perché Gangi e Sottile erano irraggiungibili, mentre potevo controllare senza patemi gli inseguitori”. Quarta piazza per Jacopo Araldo e l’imperiese Lorena Boero che raccolgono punti preziosi per la loro scalata alla Finale Nazionale del Lanterna, salendo al secondo posto di CRZ-2 entrando fra i papabili per Genova, che vincono il loro duello con Federico Santini-Marco Barsotti, che con questo risultato passa al comando del Trofeo Michelin Italia di Zona; sesta piazza per Albert Tanozzi e Irene Bubola, costantemente nella pattuglia dei migliori per tutta la gara.

Gara di livello siderale per Marco Varetto e Vittorio Bianco che chiudono settimi assoluti, primi fra le Due Ruote Motrici e di Classe Rally4, segnando il miglior tempo di categoria in tutte le prove speciali. “Temevo moltissimo i concorrenti di casa che si sono dimostrati velocissimi e agguerriti. Non ero mai uscito dalle prove speciali del Piemonte, per questo motivo correre qui e ottenere queste prestazioni è stato importante”. Per Varetto-Bianco si schiudono le porte del Lanterna avendo finora vinto tutte e tre le gare di Zona-2 e il prossimo Sanremo dovrebbe dare loro la certezza matematica.

La classifica dell’Under 25 va al 22enne savonese Federico Gangi mentre la Over 55 premia il sanremese Corrado Garuti, affiancato da Samuele Cassini che termina la sua gara in ottava posizione assoluta. Hanno concluso la gara 62 degli 83 equipaggi partiti.

La cronaca finale. Il terzo passaggio sulla settima speciale Ghimbegna-San Romolo, mette in evidenza la voglia di conquistare la sua prima vittoria di Federico Gangi, che ripetendo la prestazione del passaggio precedente, vince la speciale allungando di 2”4 su Sandro Sottile, portando a 2”7 il suo vantaggio nella classifica assoluta. La sfida per la conquista di un posto nella finale della CRZ spinge Federico Santini con Marco Barsotti a fianco in terza posizione di speciale a 8”7 da Gangi e precede di 6/10 Jacopo Araldo e Lorena Boero. Fabio Federici-Erika Badinelli gestiscono la loro posizione sul podio nell’assoluta chiudendo quinti in speciale, seguiti da Marco Varetto-Vittorio Bianco, autori addirittura della sesta prestazione assoluta, che cementa sempre di più la loro leadership fra le Tutto Avanti.

Nella successiva San Romolo-Perinaldo che chiude la gara Sandro Sottile riesce a recuperare 1” a Gangi ma non a ribaltare la classifica assoluta. La prova di orgoglio di Jacopo Araldo gli fa conquistare il terzo tempo assoluto a 1”4 da Sottile con Federici che continua a gestire la situazione e segna il quarto tempo da Sottile con un ritardo di 5”9. Seguono Federico Santini, quindi David Tanozzi e il solito Marco Varetto che conclude in gloria la sua trasferta nel Ponente Ligure. L’uscita di strada di Christian Milano che partiva immediatamente dietro a Varetto blocca la speciale uscendo di strada e perdendo la settima piazza assoluta nella classifica generale, che passa così a Varetto che regola le Peugeot 208 Rally4 di Corrado Garuti-Samuele Cassini , Scapellato-Sappracone e Emanuele Fiore-Andrea Casalini che chiudono la Top Ten.

La classifica dopo PS8. 1) Federico Gangi-Fabrizia Pons (Škoda Fabia), in 41’22”4; 2) Sandro Sottile-Marco Nari (Škoda Fabia RS) a 1”7; 3) Fabio Federici-Erika Badinelli (Škoda Fabia) a 27”8; 4) Jacopo Araldo-Lorena Boero (Škoda Fabia RS) a 31”8; 5) Federico Santini-Marco Barsotti (Škoda Fabia) a 45”2; 6) Albert Tanozzi-Irene Bubola (Škoda Fabia) a 1’52”1; 7) Marco Varetto-Vittorio Bianco (Opel Corsa Rally 4) a 2’09”6; 8) Corrado Garuti-Samuele Cassini (Peugeot 208 Rally4) a 2’46”7; 9) Scapellato-Sappracone (Peugeot 208 Rally4) a 3’12”5; 10 Emanuele Fiore-Andrea Casalini ( Peugeot 208 Rally4) a 3’15”0.

