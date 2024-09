Su Rai 2 arriva “Il palio d’Italia, il viaggio”, con Angela Rafanelli

Da oggi su Rai 2 “Il palio d’Italia, il viaggio”, con Angela Rafanelli. Ogni settimana un viaggio alla scoperta dei palii più belli d’Italia

Dal 22 settembre arriva su Rai 2 “Il Palio d’Italia – il viaggio”, il nuovo programma condotto da Angela Rafanelli per scoprire e raccontare i palii, le giostre, le contese, le rievocazioni storiche che da sempre animano la vita di molti borghi italiani. In onda di sabato alle 14.30, il programma è un viaggio alla ricerca del palio più bello d’Italia. Dieci borghi per undici puntate da quaranta minuti ciascuna in cui Angela Rafanelli, attraverso le testimonianze di esperti, storici, artigiani, artisti, guide del luogo, sarti, cuoche, contradaioli, ci farà vivere la grande festa che coinvolge, per alcuni giorni l’anno, un intero paese. Un viaggio tra rievocazioni storiche, giostre a cavallo, duelli e tornei, animato dalle magiche atmosfere della tradizione millenaria italiana, che si concluderà – nell’ultima puntata – con la proclamazione del palio più bello d’Italia.

La prima puntata è dedicata a Leonessa (RI), nel Lazio, a quasi mille metri sul livello del mare, in una splendida valle incastonata tra i monti, al confine con l’Umbria e a pochi chilometri dall’Abruzzo. Famosa nel medioevo per le manifatture tessili, in particolare la pregiata lana, oggi è conosciuta per un palio tra i più suggestivi d’Italia e che ricorda nel nome proprio queste antiche e nobili origini: il palio del Velluto.