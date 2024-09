Nel singolo daze+ racconta di aver spesso perso la testa e le chiavi di casa senza mai però perdere le sue “storie”

non ho mai perso me è il nuovo singolo di daze+, in uscita per BruTaLabel.: le sonorità della rage e dell’hyperpop si fondono, creando un connubio che cattura immediatamente l’attenzione dell’ascoltatore.

Tutti gli anni passati a cercare se stesso, anni durante i quali ha perso e dato tanto a sé e agli altri: daze+ racconta di aver spesso perso la testa e le chiavi di casa senza mai però perdere le sue “storie”, ovvero le esperienze che l’hanno formato come persona più di ogni altra cosa.

Il fulcro del brano è mostrare a tutti quanto spesso noi “perdiamo” nella nostra crescita dando sempre tutto noi stessi ma senza mai perderci, almeno non in maniera definitiva.

Il brano, nella strofa, prosegue col raccontare che durante questo percorso può succedere di aprire e richiudere senza controllo una sorta di vaso di Pandora che potrebbe trascinarci giù.

La strofa termina comunicando che quest’ultimo sarebbe quasi riuscito a catturarlo per sempre in alcuni momenti, alludendo alla disperata volontà di non permetterglielo mai.

Il brano esce all’interno del secondo EP di BruTaLabel., progetto che vede alcuni degli artisti di spicco dell’etichetta tra cui appunto daze+.

BruTaLabel. è un’etichetta discografica indipendente veneta, nata nel luglio del 2021 da un’idea di FABIO DERVISHAJ. Una label che, ancor prima e allo stesso tempo, porta il nome di BruTalCasting.: un’agenzia di digital/street casting (nata nel dicembre del 2020, che ha già lavorato con grandi brand come Diesel, Offwhite, Nike, Adidas, Fila e altri).

Una community, una factory che mette insieme modelli, videomaker, grafici, producer e cantanti. Ci si aiuta per portare avanti un progetto artistico, ma soprattuto per crescere come persone.

BruTaLabel. pubblica la propria seconda compilation, con i brani di gran parte degli artisti dell’etichetta. L’idea è quella di presentare al pubblico per la seconda volta in un anno l’anima e l’estetica che distingue il collettivo, per regalare un’estate calda di colori grigi.