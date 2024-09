Nella notte su Rai 3 “Azzurra – La prima sfida italiana alla Coppa America”

Azzurra è la quintessenza dello sport. Pur non vincendo l’America’s Cup, la più antica competizione sportiva al mondo, simbolo di tradizione immutabile – ancora oggi la formula è quella del Round Robin, con gli sfidanti ad affrontarsi nella Louis Vuitton Cup per guadagnarsi il diritto di affrontare i detentori del trofeo – fece esplodere la passione degli italiani per la vela, cambiando il panorama di questo sport nel nostro paese.

“Azzurra – La prima sfida italiana alla Coppa America” è perciò una storia di passione, coraggio e totale dedizione.

Un viaggio di maturazione e crescita, un’avventura sportiva e romantica, il coraggio di sognare un obiettivo tanto grande da sembrare irraggiungibile.

Prodotto da Casta Diva Pictures e da Subframe Media Ltd, in onda domenica 22 settembre in seconda serata su Rai 3, il documentario racconta la storia di un gruppo di ragazzi che osò tentare per la prima volta la scalata al cielo. Attraverso un archivio di foto inedite e interviste esclusive ai membri chiave del team, il documentario ripercorre l’avventura che segnò l’inizio delle partecipazioni delle sfide tricolori in America’s Cup.

Correva il mese di giugno del 1983 e a Newport prendeva il via la prima edizione della Coppa America con una barca italiana: Azzurra. Rappresentante dello Yacht Club Costa Smeralda, progettata da Andrea Vallicelli, la barca era un 12 metri Stazza Internazionale, classe in uso all’epoca, e fu varata a Pesaro nel 1982. Al timone c’era Mauro Pelaschier, noto per i suoi successi nella classe Finn, lo skipper era Cino Ricci, supportato, nel pozzetto, da Stefano Roberti, dal tattico Tiziano Nava e da un equipaggio di giovani velisti. Inizialmente sottovalutata, Azzurra sorprese tutti con una serie di vittorie nella selezione degli sfidanti, fermandosi solo alle semifinali della Louis Vuitton, a un passo dal sogno.

Con “Azzurra – La prima sfida italiana alla Coppa america” Rai Documentari rende omaggio a quell’equipaggio con un racconto sportivo che testimonia la grandezza di un team che per primo in Italia cercò di conquistare il Sacro Graal della vela.