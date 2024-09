Nel 2025 bonifici istantanei senza costi aggiuntivi

Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi per le transazioni in Euro: la nuova direttiva UE stabilisce un calendario di attuazione

A partire dal 2025, le istituzioni finanziarie degli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno consentire l’esecuzione di bonifici istantanei in Euro entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno e dall’ora di invio, senza applicare costi aggiuntivi. Questo è quanto previsto dal Regolamento UE sui bonifici istantanei (Instant Payment Regulation – IPR).

Nella zona Euro, l’obbligo di ricevere pagamenti istantanei entrerà in vigore il 9 gennaio 2025, mentre le banche avranno tempo fino al 9 ottobre 2025 per adeguarsi anche all’obbligo di inviare bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. Per i Paesi che non utilizzano l’Euro, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein, la scadenza per adeguarsi è fissata al 9 luglio 2027.

Il Regolamento UE mira a velocizzare i trasferimenti tra conti IBAN all’interno dello Spazio Economico Europeo, attraverso il circuito SEPA (Single Euro Payments Area), promuovendo transazioni che si completano in pochi secondi e che sono sempre disponibili, 24 ore su 24. Il regolamento stabilisce quattro condizioni fondamentali per rendere i pagamenti istantanei in Euro universalmente disponibili:

– Obbligo di offrire una versione istantanea dei bonifici;

– Obbligo di garantire che i pagamenti istantanei siano offerti a un prezzo non superiore rispetto ai bonifici ordinari;

– Obbligo di verificare la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del beneficiario indicato;

– Controllo quotidiano e massivo dei clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni UE.

Sarà compito delle banche e dei fornitori di servizi di pagamento assicurare che i bonifici siano processati nei tempi stabiliti in tutti gli Stati membri dell’UE che utilizzano l’Euro. Nei Paesi con monete diverse dall’Euro, le nuove regole si applicheranno ai conti bancari che consentono operazioni in Euro, ma con un periodo di transizione più lungo.

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento saranno obbligati a implementare sistemi di sicurezza antifrode, senza costi aggiuntivi, per verificare l’identità del destinatario e potranno stabilire un importo massimo per i bonifici istantanei in Euro.

L’eliminazione dei costi aggiuntivi per i bonifici istantanei incentiverà l’utilizzo di pagamenti immediati, che possono risultare particolarmente utili nelle transazioni B2B e B2C, in negozi o studi professionali, velocizzando la ricezione dei pagamenti e migliorando la gestione dei flussi di cassa. Questo cambiamento contribuirà anche a sbloccare un “fluttuante dei pagamenti” stimato in circa 200 miliardi di euro al giorno, migliorando la liquidità disponibile nel sistema economico.