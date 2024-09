“Linea Verde” su Rai 1 oggi è in viaggio da Cimino a Sacrofano

Parte dalle campagne del Parco di Veio che circondano Sacrofano il viaggio del programma Linea Verde oggi su Rai 1

Domenica 22 settembre alle 12.20 su Rai 1, Livio Beshir, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi, si danno appuntamento, con “Linea Verde”, nelle campagne del Parco di Veio che circondano Sacrofano. Tutto il paese è in fermento per il Palio della Stella, una sfida tra cavalieri che nasce dalla passione per i cavalli degli abitanti di questo borgo alle porte della città di Roma. Peppone Calabrese nell’attesa della festa va alla ricerca della storia e delle specialità gastronomiche del luogo. Incontra vecchi e nuovi abitanti e le sorprese non si fanno attendere.

Livio Beshir, complice la presenza di cavalli, intraprende un viaggio da Soriano nel Cimino fino a Sacrofano seguendo le antiche vie, dalla Cassia alla via Francigena. A Soriano nel Cimino attraversa i castagneti secolari e arriva a Palazzo Chigi Albani. Invece, Margherita Granbassi si inoltra nella faggeta vetusta del Monte Cimino, un luogo straordinario, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Livio prosegue il suo viaggio attraversando Caprarola, raggiungendo il Lago di Vico. Per ritrovarsi nel pieno della raccolta della nocciola della Tuscia, di cui segue tutta la filiera dall’albero al prodotto finito.

A Ronciglione, lo storico dell’arte, Costantino d’Orazio illustra al pubblico la chiesa di Sant’Eusebio, la più antica della via Francigena. Si sta avvicinando il momento della corsa del Palio, Peppone incontra i cavalieri mentre Livio si avvicina facendo un’ultima tappa a Sutri per assaggiare lo speciale fagiolo locale. I tre conduttori, tutti insieme, si ritrovano a fare il tifo per Carmelo, uno storico fantino che torna in pista dopo tanti anni.