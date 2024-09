La spettroscopia nel vicino infrarosso a trasformata di Fourier aiuta a studiare il mare

Una nuova ricerca del Cnr permette di determinare l’età degli organismi marini con la spettroscopia nel vicino infrarosso a trasformata di Fourier

E’ pubblicato in open access nella rivista “Frontiers in Marine Science” lo studio dal titolo “Fourier-transform near-infrared spectroscopy first application to age determination in European fish species: the case of the Atlantic horse mackerel from the central Mediterranean Sea”: si tratta della prima applicazione della spettroscopia nel vicino infrarosso a trasformata di Fourier (FT-NIR) per la determinazione dell’età in organismi marini nelle acque europee.

La ricerca è stata condotta sinergicamente dai ricercatori e ricercatrici dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Cnr di Capo Granitola (Cnr-Ias), National Biodiversity Future Center (NBFC), Dipartimento Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo, Bruker Italia Unipersonale (Milano), nonchè con la collaborazione di colleghi del National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAA) Fisheries | U.S. Department of Commerce.

La FT-NIR è considerata una tecnica molto efficace per studiare e comprendere la chimica in vari tipi di materiali. È un metodo per determinare la struttura delle molecole che raccolgono uno spettro vibrazionale molecolare, e in questo innovativo studio essa è stata utilizzata con successo per predire le stime dell’età in una specie ittica molto rappresentativa dell’Atlantico e del Mediterraneo: il sugarello Atlantico (Trachurus trachurus). Campionato nel Mar Mediterraneo centrale, è stato selezionato per il suo ruolo ecologico, il suo valore socioeconomico e perché la sua età è regolarmente stimata dalla lettura degli otoliti al microscopio per scopi di valutazione e gestione sostenibile degli stock ittici.

Gli spettri di assorbimento degli otoliti integri sono stati acquisiti tramite FT-NIRS su un set di dati pluriennale, ottenuto durante i survey acustici (MEDIAS – http://www.medias-project.eu/medias/website/) effettuati in diverse regioni del Mar Mediterraneo centrale. Gli spettri acquisiti sono stati processati ottimizzando i modelli di calibrazione mediante tecniche specifiche. I migliori modelli lineari ottenuti dalla procedura di ottimizzazione hanno stimato con successo l’età dei campioni (r2 =0,95-0,96). Sebbene i modelli di calibrazione regionali siano stati ottenuti anche individualmente, i modelli con tutte le regioni combinate sono apparsi molto più robusti e comprendenti l’intera gamma di età, suggerendo la sua utilità per la stima dell’età in tutto l’areale di distribuzione investigato.

L’uso del FT-NIRS ha consentito di prevedere con successo l’età del sugarello tra 1 e 14 anni, con una precisione simile o migliore rispetto ai metodi tradizionali, permettendo anche un aumento della standardizzazione fra le letture di otoliti nonché la replicabilità delle analisi. I risultati preliminari ottenuti da questo studio incoraggiano ulteriori sforzi per perfezionare il modello di calibrazione per nuove specie, al fine di applicare un metodo preciso, rapido ed economico per scopi di valutazione degli stock delle risorse ittiche del Mediterraneo.