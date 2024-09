“Italienne politique” è la nuova canzone di Freddo

Si intitola “Italienne Politique”, ed è un piccolo gioiello di groove e sarcasmo il nuovo singolo di Freddo disponibile in radio e in digitale

FREDDO pubblica il secondo pezzo sulla scia delle nuove sonorità che sta sperimentando. E sembra quasi rispondere alla domanda sospesa del precedente brano “Per Colpa Di” uscito a fine maggio…

Si intitola “Italienne Politique”, ed e’ un piccolo gioiello di groove e sarcasmo. Se l’idea era di creare un sound fresco, che strizza l’occhio all’Africa, alla Jamaica, a certa disco- funk francese anni 90’ fatta di campioni e mondi lontani, continuando pero’ ad appoggiarci sopra tematiche politiche e di denuncia vera, ecco allora l’esperimento sembra riuscito perfettamente. Grande tiro e tono pungente messi insieme in questa canzone dal sapore senza tempo e dalle parole taglienti e ironiche dirette proprio alla “Politica Italiana”.

“Uuuh ma che bravi, a parlare di tutto e di niente…”

“Italienne Politique” non parla solo di politica e politici, ma è il mio modo di puntare il dito alla maniera italiana di fare le cose, di pensare, di relazionarsi. Andrebbe ascoltato di seguito a “Per Colpa Di” almeno suggerisco di chi potrebbe essere la colpa di tante cose… Da lontano seguo il mio paese, le vicende politiche e sociali, e tante cose sono gestite male, in modo approssimativo, o peggio subdolo. I politici di ogni colore trattano la gente come bambini da incantare con le parole finendo poi per favorire sempre i propri interessi o i propri amici. Dal Governo sino a livello locale, ed e’ triste. Intendiamoci, qui in UK o nel mondo non siamo messi molto meglio, (forse questa e’ la malattia che prende quando si acquisisce potere…) pero’ io sono italiano, scrivo in italiano e sento forte il fastidio a ogni notizia, a ogni rissa, a ogni inchiesta, a ogni tribuna strillata. E allora mi incazzo e ci scrivo una canzone.

(FREDDO)

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1Mub1dgdKPEg9Zvzur9BJk?si=yMHlI57sSvSkNioet8v2aA