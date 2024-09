In libreria “Delitto tra le pagine. Il gatto tra gli scaffali. Vol. 1” di James Miranda

Da James Miranda un giallo con un bibliotecario investigatore e il suo gatto maine coon: un cosy crime per chi ama Agatha Christie, Richard Osman e Robert Thorogood

«Il garbato bibliotecario Charlie Harris e il suo gatto maine coon, Diesel, sono un’accattivante coppia di detective. Calorosi e affascinanti…» – Carolyn Hart

«Questo romanzo coniuga un eroe bibliotecario dal cuore gentile e segreti di famiglia, nella cornice di una sonnolenta cittadina del Sud degli Stati Uniti, con un gatto gigante e mansueto che vi ruberà il cuore.» – Lorna Barrett

«La fusione perfetta tra crimine e charme.» – Richmond Times-Dispatch

Ad Athena, nel Mississippi, tutti conoscono Charlie Harris, il bonario bibliotecario con un gatto Maine Coon di nome Diesel che porta al guinzaglio. È tornato nella sua città natale per immergersi nei libri, ma ben presto si trova coinvolto in un thriller che si svolge nella vita reale. Godfrey Priest, famoso autore di bestseller ed ex compagno di classe di Charlie, sarà anche l’orgoglio di Athena, ma Charlie lo ricorda come un idiota arrogante e manipolatore, e non è il solo. Il suo ritorno come illustre ex-alunno non potrebbe andare peggio: entro l’ora di pranzo manda un uomo all’ospedale. Per cena, invece, il morto è proprio Godfrey. Ora tocca a Charlie, con l’aiuto del felino Diesel, frugare tra i rancori della città e trovare l’assassino prima che un vicesceriffo troppo impaziente si scagli contro la persona sbagliata. Ma come se l’omicidio in sé non fosse già abbastanza complicato da risolvere, tutti gli amici e i colleghi di Charlie avevano un conto in sospeso con l’odiato scrittore…