Il film “Per niente al mondo” in prima visione su Rai 4: la trama

“Per niente al mondo”, un film del 2022 diretto da Ciro D’Emilio, in onda in prima visione stasera su Rai 4: ecco la trama

Lo chef Bernardo Bordin viene arrestato per associazione a delinquere e accusato di essere la mente di un giro di rapinatori di appartamenti. Per un uomo di successo, circondato dal benessere, è l’inizio di un vero e proprio incubo: invischiato nel sottobosco criminale, si troverà a decidere cosa si è disposti a fare per riavere quanto è stato tolto. È il crime drama italiano in prima visione, “Per niente al mondo” di Ciro D’Emilio, in onda domenica 22 settembre alle 21.20 su Rai 4.

Ambientato nel nord-est italiano, “Per niente al mondo” racconta una situazione al limite che si muove tra i codici del crime-movie pur rimanendo ancorato alle dinamiche del cinema drammatico italiano. Guido Caprino, già interprete televisivo del commissario Manara, conferma le sue doti di attore prestando il volto a un imprenditore in carriera improvvisamente costretto a battersi per la sopravvivenza in uno scenario imprevedibile e a lui sconosciuto.