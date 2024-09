I nuovi episodi di “911” e “911 Lone Star” stasera su Rai 2: la trama

In prima visione su Rai 2 la sesta stagione di “911” e la quarta stagione dello spin-off della serie “911 Lone Star”: la trama degli episodi di oggi

Domenica 22 settembre, in prima visione, su Rai 2 alle 21.00 continua la sesta stagione di “9-1-1”, che racconta le imprese di soccorso dei vigili del fuoco, dei paramedici e degli agenti di polizia di Los Angeles che rispondono al numero d’emergenza 911. Nell’episodio intitolato “Sbaglia e impara”, la caserma 118 corre in soccorso delle persone che sono rimaste intrappolate sotto le macerie per il crollo di una struttura che ospitava un convegno.

Nel frattempo, il padre di Atena viene colpito da un ictus mentre sta guidando e con l’automobile si schianta contro il muro di casa sua. Hen, invece, cerca faticosamente di conciliare lo studio di medicina con le sue responsabilità di vigile del fuoco.

Nel cast della puntata: Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt, Oliver Stark.

A seguire, alle 21.50, in prima visione, la quarta stagione dello spin-off della serie “911 Lone Star” con l’episodio intitolato “Il nuovo disastro totale” in cui il capitano Strand e la sua squadra accorrono per salvare una donna intrappolata nella sua casa mobile per colpa del suo ex. Owen incontra il sergente O’Brien e viene poi interrogato dall’FBI, mentre T.K. e Carlos vedono Iris.

Con Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack.