Grimaldi Group ha preso in consegna la Great Casablanca

Il Gruppo Grimaldi ha recentemente preso in consegna la Great Casablanca, un’imponente nave ro-ro (roll-on/roll-off) di ultima generazione

Il Gruppo Grimaldi ha recentemente preso in consegna la Great Casablanca, un’imponente nave ro-ro (roll-on/roll-off) di ultima generazione, frutto dell’eccellenza ingegneristica del cantiere Hyundai Mipo Dockyard di Ulsan, Corea del Sud. Questo evento segna un importante passo avanti per la flotta della compagnia, che continua a espandersi e modernizzarsi con unità sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.

«Siamo orgogliosi di presentare la Great Casablanca, nuovo gioiello tecnologico che contribuisce a rendere la nostra flotta sempre più giovane e performante», ha dichiarato Gian Luca Grimaldi, presidente del Gruppo Grimaldi. «Grazie ai nostri investimenti, siamo in grado di offrire ai nostri clienti servizi regolari dall’elevata capacità di trasporto nel massimo rispetto dell’ambiente».

La Great Casablanca è la quinta di una serie di sei unità multipurpose della classe G5, progettate per soddisfare le esigenze operative del Gruppo Grimaldi sui collegamenti tra l’Europa settentrionale e l’Africa occidentale. Con una lunghezza di 250 metri, una larghezza di 38 metri e una portata lorda di 45.684 tonnellate, questa nave rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione G4. Pur mantenendo la stessa capacità di trasporto per merci rotabili, pari a 4.700 metri lineari, la Great Casablanca raddoppia la capacità di carico per container, potendo trasportare fino a 2.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) e 2.500 CEU (Car Equivalent Unit).

Uno degli aspetti più rilevanti della Great Casablanca è l’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate che mirano a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Il motore principale e i generatori ausiliari della nave sono conformi ai rigorosi standard sulle emissioni di ossidi di azoto (NOx) imposti dalla normativa Tier III, che rappresenta un passo avanti nella lotta contro l’inquinamento marino. Inoltre, l’efficienza propulsiva è stata ottimizzata grazie a un sistema di integrazione tra timone e propulsore, che minimizza le perdite di vortice, riducendo così il consumo di carburante.

Un’altra caratteristica ecologica di spicco è la predisposizione della Great Casablanca per il cold ironing, un sistema che consente alla nave di alimentarsi con elettricità da terra durante le soste in porto, evitando l’uso di combustibili fossili e abbattendo le emissioni inquinanti. All’interno della nave, l’efficienza energetica è ulteriormente migliorata grazie all’utilizzo di dispositivi a frequenza variabile per la gestione dei consumi elettrici di macchinari come pompe e ventilatori, mentre l’applicazione di vernici a basso attrito sulla carena riduce la resistenza idrodinamica, contribuendo a una maggiore efficienza complessiva.

La nave è inoltre dotata di un sistema ibrido di depurazione dei gas di scarico, in grado di abbattere le emissioni di zolfo e particolato, dimostrando l’impegno del Gruppo Grimaldi nella tutela dell’ambiente marino. Grazie a queste innovazioni, la Great Casablanca permette una riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata trasportata fino al 43%.

Con la consegna della Great Casablanca, il Gruppo Grimaldi conferma la sua posizione di leader nel settore del trasporto marittimo, investendo in navi che combinano capacità di carico eccezionali con soluzioni sostenibili, rispondendo così alle crescenti esigenze di efficienza e responsabilità ambientale del mercato globale.