EGM Cube Labs alla ricerca di nuovi progetti Life Science

Cube Labs – il venture builder quotato su EGM Pro che crea e sviluppa startup nel settore Life Science – lancia la seconda edizione della “Call for Impactful Ventures in Healthcare”

Cube Labs, il venture builder italiano nel settore delle Tecnologie Healthcare quotato su EGM Pro, ha lanciato la seconda edizione della “Call for Impactful Ventures in Healthcare” per individuare nuovi promettenti progetti di ricerca in ambito Life Science da sviluppare attraverso la propria attività di venture building.

La Call è diretta a prodotti e progetti in early stage e a startup in fase pre-seed o seed-stage nel campo delle biotecnologie, dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici, della diagnostica e delle tecnologie sanitarie.

In qualità di venture builder, Cube Labs fornirà ai progetti selezionati supporto dal punto di vista imprenditoriale, operativo e finanziario, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità commerciali e accompagnarli sul mercato. In particolare, la società garantirà finanziamenti pre-seed fino a 500 mila euro, la possibilità di usufruire delle strutture e laboratori del proprio network scientifico, attività di project management e mentorship e l’accesso a capitali pubblici e privati.

Le candidature potranno essere sottoposte fino al 30 settembre 2024 a questo link, dove sono disponibili anche tutti i dettagli relativi alla Call.

“Per Cube Labs, la Call for Ventures è molto più di un semplice processo di selezione. È un impegno a scoprire e coltivare il talento, promuovere la collaborazione e spingere i confini di ciò che è possibile nel nostro settore – commenta Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs, aggiungendo – Attraverso questa iniziativa, non solo cerchiamo di investire in progetti ad alto potenziale, ma anche di costruire un ecosistema di innovazione che possa generare un impatto positivo e sostenibile. Siamo impazienti di vedere le straordinarie idee che emergeranno e di lavorare insieme ai migliori talenti per trasformarle in successi concreti”.