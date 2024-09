Crociere: The World svela il viaggio del 2025 con quasi 100 porti

La nave da crociera The World ha svelato il suo itinerario per il 2025, che attraverserà cinque oceani e sei continenti

La nave da crociera The World ha svelato il suo itinerario per il 2025, che attraverserà cinque oceani e sei continenti, secondo una dichiarazione dell’azienda.

Salpando da Cabo San Lucas, in Messico, e terminando a Hobart, in Tasmania, in Australia, la nave residenziale visiterà quasi 100 porti lungo il percorso.

L’itinerario World’s 2025 esplora la costa occidentale degli Stati Uniti, il Mare di Cortez, i Caraibi, il Mediterraneo e l’Africa. Dopo aver festeggiato il nuovo anno a Cabo San Lucas, i viaggiatori navigheranno lungo la costa occidentale degli Stati Uniti e si dirigeranno a sud verso il Messico per una spedizione nel Mare di Cortez.

Gli ospiti esploreranno coste selvagge con isole remote e paesaggi con cactus giganti. Le attività includono escursioni, snorkeling, immersioni ed esplorazione delle coste in Zodiac o kayak da mare. Guide esperte e biologi marini offriranno un’esperienza immersiva ed educativa in un ambiente marino unico.

A marzo, il viaggio prosegue attraverso i Caraibi, visitando Aruba, Curaçao, Bonaire, Grenada, Trinidad e Tobago, Barbados, Grenadine e Piccole Antille.

Il percorso attraversa poi l’Atlantico fino alle Isole Canarie, Funchal e Casablanca, seguito da una tappa mediterranea con tappe in Italia, Malta, Francia, Spagna e Portogallo. Nell’Atlantico meridionale, i viaggiatori esploreranno la Namibia e il Sudafrica.

Tra settembre e novembre si svolgeranno due grandi spedizioni: una in Madagascar per esplorare la sua fauna selvatica e i suoi habitat unici, e un’altra in Papua occidentale per scoperte marine ed ecologiche.

L’anno si concluderà con le festività natalizie a Sydney e i festeggiamenti di Capodanno a Hobart, in Tasmania.