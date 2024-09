Bons nelle radio e in digitale con “Bilico”

Bons pubblica su tutte le piattaforme digitali un coinvolgente inedito dalle tematiche sick love e dall’attitudine rap fresca ed estiva

BONS pubblica, su tutte le piattaforme digitali “BILICO”, il suo nuovo singolo, prodotto da Baloo ed Heroplains, distribuito da Altafonte.

A breve distanza dalla pubblicazione della sua ultima release, “Lei Vuole Me”, l’artista bergamasco presenta un trascinante inedito dalle tinte estive.

“BILICO” è un brano che racconta di una relazione tormentata caratterizzata da continui “tira e molla”. Fin dai primi versi, BONS trasporta l’ascoltatore all’interno dell’immaginario della narrazione, cavalcando la ritmica con disinvoltura e trasmettendo la sua forte carica interpretativa al microfono.

La curatissima produzione, firmata a quattro mani da Baloo ed Heroplains, è il perfetto paesaggio sonoro per la poetica ispirata dell’artista e per la sua attitudine rap fresca e ricercata. Le strofe culminano in un inciso catchy che impreziosisce, ulteriormente, l’atmosfera immersiva del brano, restituendo un’irresistibile componente di immedesimazione.

“BILICO” si presenta, così, come un nuovo step nel percorso artistico di BONS in questo 2024. Una release che porta una violenta ventata d’aria fresca nel panorama urban nazionale e che si preannuncia come un’imperdibile occasione, per tutti gli appassionati del genere, di scoprire il talento cristallino del liricista bergamasco.

Il brano è stato registrato presso Bh Studio, mix e master sono a cura di Baloo (presso il Cantina Studio), mentre l’artwork è stato realizzato da Tia.