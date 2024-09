A “Sulla Via di Damasco” il viaggio di Papa Francesco in Oriente

A “Sulla Via di Damasco” oggi si parla del viaggio del Pontefice in Oriente. Un bilancio della 45^ visita pastorale di Papa Francesco

Il papa in Asia e Oceania, il viaggio più lungo di sempre. È il tema al centro del nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura, in onda domenica 22 settembre alle 7.30 su Rai 3. La puntata sarà interamente dedicata ai protagonisti, ai temi e agli incontri del 45° viaggio apostolico di papa Bergoglio. Ne parla, ospite di Eva Crosetta, Andrea Tornielli – direttore editoriale dei media vaticani – che quel viaggio, ricco di gesti e di incontri dal sapore ecumenico e di auspicio di pace, l’ha vissuto in prima persona.

Prima tappa, Giacarta, in Indonesia, dove Bergoglio ha incontrato il mondo islamico, lanciando un forte appello a costruire più “tunnel dell’amicizia.” Il racconto prosegue con le suggestive immagini di Papua Nuova Guinea e Timor Est, dove hanno risuonato concetti come “riconciliazione”, “farsi piccoli davanti a Dio”, “lotta per lo sviluppo”. Ultima tappa del programma, in questa missione pastorale per il dialogo e la pace, Singapore, l’isola-stato dei modernissimi grattacieli, dove il pontefice ha sottolineato l’importanza dell’amore come fondamento di ogni progresso.

Nel finale, guardando alle questioni più vicine, l’esortazione del Papa durante l’ultima settimana sociale di Trieste, a pensarsi di più come “popolo” per una democrazia dal cuore risanato.