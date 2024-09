A “Sorgente di vita” su Rai 3 focus sulla Giornata Europea della Cultura Ebraica

Domenica 22 settembre, alle 7.00 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La Giornata Europea della Cultura Ebraica: porte aperte di sinagoghe, musei e quartieri ebraici. Lo scorso 15 settembre il consueto appuntamento, giunto alla venticinquesima edizione, che ha coinvolto 27 paesi europei e oltre 100 località in Italia. La manifestazione ha visto come città capofila Torino, che quest’anno celebra i 600 anni dalla nascita della comunità. Come sempre un tema comune ha unito idealmente gli eventi in tutta Europa: quest’anno era “la famiglia”, in tutte le sue declinazioni, dalla Bibbia alle sfide della contemporaneità.

A Venezia un incontro con Lior Raz, attore, sceneggiatore e produttore israeliano, in Italia per presentare il film “Soda”, di cui è protagonista. Raz è conosciuto in tutto il mondo per la serie tv “Fauda”, ma ormai è una star internazionale: ha un ruolo anche nel nuovo capitolo de “Il Gladiatore” di Ridley Scott, nelle sale italiane a novembre. Nell’intervista racconta vita e carriera, tra settima arte e impegno civile. E anticipa il suo prossimo progetto, un film sul massacro del 7 ottobre, tratto da una storia vera.

Il progetto “Scene di famiglia”, frammenti di vita ebraica su pellicola. Oltre mille filmini amatoriali raccolti, restaurati e digitalizzati grazie alla collaborazione tra Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano e l’Archivio del Cinema d’Impresa di Ivrea. Riprese su pellicola e altri supporti analogici, molte delle quali di grande suggestione e valore storico che raccontano il mondo ebraico italiano dal 1923 al 1993, tra matrimoni, maggiorità religiose, cerimonie pubbliche e vita quotidiana.

In sala di incisione: per la prima volta si registra un disco di musica etno-sinfonica Rom, frutto della collaborazione tra Alexian Santino Spinelli con il suo gruppo e una grande orchestra, la Gioacchino Rossini di Pesaro. Il disco, e un libro della storica Paola Trevisan, sono lo spunto per una riflessione a due voci su cultura, identità e storia di Rom e Sinti, una minoranza perseguitata durante il fascismo e vittima del sistematico annientamento da parte dei nazisti: 80 anni fa, l’eccidio nel campo di Auschwitz, avvenuto nell’agosto del 1944.

