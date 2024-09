Windstar svela altri dettagli della nuova nave da crociera Star Seeker

Windstar Cruises ha presentato altri dettagli della Star Seeker, una nuova nave da 224 ospiti che debutterà nel gennaio 2026

Attualmente in costruzione in Portogallo, la nave sarà dotata di 112 suite, la maggior parte delle quali offrirà una veranda privata o una finestra a sfioro dal pavimento al soffitto. Lo Star Seeker includerà cinque punti ristoro, un centro benessere, un centro fitness e una piattaforma di sport acquatici rinnovata che consente agli ospiti l’accesso diretto all’oceano, creando un effetto piscina a sfioro, ha detto la società in un comunicato stampa.

“Gli ospiti a bordo di Star Seeker sperimenteranno un senso di tranquillità nelle loro suite; sono progettati per essere un’oasi di relax”, ha dichiarato Stijn Creupelandt, vicepresidente delle operazioni alberghiere di Windstar Cruises.

La Seeker introduce una nuova categoria di suite per Windstar Cruises con due Horizon Owner’s Suite situate a poppa della nave sul ponte 7. Le suite possono essere combinate con camere adiacenti per gruppi più numerosi.

Inoltre, la nave offre anche una varietà di 12 tipi di suite, molte delle quali in camera tripla. Tra queste, 72 suite dispongono di ampie verande e 30 nuove infinity suite includono finestre dal pavimento al soffitto che si aprono a metà per una fresca brezza marina.

Lo Star Seeker intraprenderà il suo viaggio inaugurale all’inizio di gennaio 2026, con una navigazione transatlantica da Malaga a Miami. Dopo l’evento di battesimo a Miami, la nave debutterà nei Caraibi prima di spostarsi sulla costa occidentale degli Stati Uniti per un’intera stagione di crociere in Alaska. La nave salperà quindi per il Giappone prima di proseguire per il sud-est asiatico. I dettagli saranno condivisi per la prima volta con i membri dello Yacht Club e i consulenti di viaggio all’inizio di settembre prima di essere disponibili al pubblico, ha aggiunto la società.

Windstar debutterà con un’altra nave gemella, la Star Explorer, nel dicembre del 2026.