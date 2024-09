Previsioni meteo 21 settembre 2024: breve pausa asciutta

Le previsioni meteo di oggi, sabato 21 settembre 2024: tempo più stabile sulle nostre regioni ma la prossima settimana arriva una perturbazione

Condizioni meteo più stabili in questo weekend dopo il maltempo dei giorni scorsi. Nella giornata di oggi e nel corso del fine settimana la circolazione depressionaria si sposterà sull’Europa occidentale, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, anche se non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Le temperature si manterranno su valori in linea con le medie del periodo. L’inizio di settimana vedrà invece il ritorno del maltempo per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 21 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino piogge sparse tra Emilia Romagna e basso Piemonte con fenomeni anche intensi sulla Romagna, asciutto altrove con spazi di sereno sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve sulle Alpi occidentali fin verso i 2000 metri. In serata e nottata tempo insiste il maltempo sulle stesse regioni con possibili forti termporali sull’Emilia Romagna, specie a ridosso dell’Appennino. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse, anche intense sulle Marche, più asciutto tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata e nottata ancora instabilità con piogge sparse, specie sui settori adriatici. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sui settori interni peninsulari e sui settori orientali delle Isole. In serata locali piogge lungo i settori adriatici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .