“Ora Che” è il primo singolo con Sorry Mom! dei Filo di Arianna

“Ora che” è il primo singolo del progetto musicale Filo di Arianna, pubblicato con l’etichetta Sorry Mom! e disponibile in radio e in digitale

La canzone affronta in modo introspettivo e a tratti cupo il tema dell’amore vissuto con intensità e passione. Inoltre, esplora tematiche di vita vissuta, caratterizzate da un forte senso di rivalsa. Il messaggio centrale del brano è l’importanza di continuare a provare e riprovare, nonostante le difficoltà che la vita ci presenta. Questa perseveranza e determinazione sono cruciali per affrontare le sfide e superare le prove che si incontrano lungo il cammino.

Attraverso “Ora che”, Filo di Arianna fa una riflessione sulla resilienza necessaria per affrontare le avversità, sottolineando l’importanza di non arrendersi mai, anche quando le circostanze sembrano avverse. La profondità emotiva e la ricchezza dei temi trattati nel brano evidenziano la capacità del duo di connettersi con il pubblico a un livello personale e universale, offrendo una colonna sonora per momenti di raccoglimento e forza interiore.

Le influenze principali del brano sono Incubus, Bring me the Horizon, Post Malone, Afterhours e Subsonica.

Il progetto Filo di Arianna nasce a Guidonia in provincia di Roma nel 2018 da un’idea di Mattia Sciarratta (chitarra) e Lorenzo Costantini (voce) come duo acustico finalizzato a creare un repertorio di cover alternative rock italiane e straniere per suonare live nei vari

locali capitolini e non solo.

Dopo diverse esperienze iniziano i primi approcci alla musica inedita nel 2020 e tra il 2022 e il 2023 vengono pubblicati 3 singoli “Non Mi Conosci”, “Come il Vento” e “Ricordo Lontano” in collaborazione con un’etichetta indipendente.

Inizialmente il sound era molto rock orientato agli anni ’90 mentre, lavorando in studio, la band è arrivata ad avere sonorità vicine al rock moderno in italiano, caratterizzato da chitarre elettriche distorte, sintetizzatori e un lavoro minuzioso di produzione.

Tante sono le influenze musicali su cui si fonda il sound del gruppo e tra le principali sono sicuramente da annoverare: Afterhours, Verdena, Marlene Kuntz, Vasco Rossi, Negramaro, Pooh, Lucio Battisti, Negrita, Fast Animals and Slow Kids, Timoria e Rino Gaetano per

quanto riguarda la musica italiana, mentre Radiohead, Porcupine Tree, Alter Bridge, Incubus, Harry Styles, Shinedown, Foo Fighters, U2, Coldplay, Pearl Jam, Audioslave,Three Days Grace, Linkin Park, Staind, Bring Me The Horizon e Kings of Leon per la musica straniera.

L’obiettivo comune è quello di suscitare delle emozioni forti nelle persone e lasciare un messaggio tramite le storie narrate.

Nel 2024 firmano con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo “Ora Che”.