OOCL promuove il trasporto marittimo a basse emissioni

OOCL e i suoi partner si uniscono per promuovere il trasporto marittimo a basse emissioni di carbonio, optando per un carburante più pulito

Orient Overseas Container Line Ltd. (OOCL) e i suoi partner si uniscono per promuovere il trasporto marittimo a basse emissioni di carbonio, optando per un carburante più pulito per ridurre le emissioni della catena di approvvigionamento. Con la partecipazione di diversi partner, tra cui IKEA e Kyocera, il primo viaggio è iniziato all’inizio di agosto.

Il carburante utilizzato nel viaggio è una miscela di biocarburanti B24, con l’estere metilico dell’olio da cucina usato certificato ISCC come componente del VLSFO. La sostituzione dei combustibili fossili con i biocarburanti può ridurre le emissioni di carbonio nel trasporto marittimo ed è considerata una soluzione di transizione praticabile verso gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. La quantità di carbonio risparmiata in questo viaggio sarà attribuita a questi partner, riducendo l’impronta di carbonio del carico.

A ciascuno di questi partner verrà rilasciato un certificato verde come certificazione credibile delle emissioni di carbonio risparmiate scegliendo i biocarburanti. Il processo è verificato e alimentato da Global Shipping Business Network (GSBN), un consorzio blockchain senza scopo di lucro. Il calcolo e l’allocazione della riduzione delle emissioni di carbonio sono tracciati da blockchain, con registrazioni tracciabili e immutabili. OOCL utilizza l’approccio Well-to-Wake per misurare in modo completo le emissioni di carbonio del ciclo di vita, dalla produzione del carburante al suo consumo durante il funzionamento della nave.

OOCL ha iniziato a utilizzare il biocarburante su alcune delle sue navi dal 2023 come una delle strategie dell’azienda per avanzare nella transizione verso la decarbonizzazione.