Naples Shipping Week 2024: tra i protagonisti anche il CNR

Il Cnr è tra i protagonisti della 6° edizione della Naples Shipping Week (https://www.nsweek.com/), la settimana dedicata all’economia e alla cultura del mare che si tiene ogni due anni, alternandosi alla Genova Shipping Week, promossa e organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team. In particolare, il gruppo Cnr Itc (DIITET) e Iriss (DSU), coordinato da Massimo Clemente direttore ITC, è coinvolto direttamente nell’organizzazione e cura scientifica di tre momenti cruciali: la preview passeggiata patrimoniale del 28 settembre al Molo San Vincenzo nel porto di Napoli nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio culturale, l’opening session istituzionale della Shipping Week, il 30 settembre, ospiti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in occasione degli 800 anni dalla fondazione, il meeting bilaterale Italia-Spagna, il 2 ottobre, per un confronto sui diversi approcci e sistemi per la governance portuale e per le relazioni porto città.

La “Passeggiata Patrimoniale” al Molo San Vincenzo e al Bacino di Raddobbo Borbonico, sotto l’egida dell’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa (https://www.coe.int/it/web/venice/home) e nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio” (European Heritage Days) consentirà, il 28 settembre, di visitare il Comando logistico della Marina Militare nel porto di Napoli. Noto ai più come set della serie televisiva “Mare Fuori”, il Molo San Vincenzo è un luogo fortemente identitario con le sue architetture storiche, le opere marittime e il bacino raddobbo risalente alla metà dell’800, in corso di progressiva apertura alla città anche grazie alla pluriennale attività di ricerca-azione del Cnr.

L’opening session della Shipping Week si terrà la mattina del 30 settembre, nell’Aula Magna storica dell’Università Federico II, con i saluti istituzionali del Rettore Matteo Lorito, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del Vicepresidente CNR Lucio d’Alessandro. Nell’ambito dell’incontro, si terranno due talk scientifici, con autorevoli esponenti dell’Ateneo Federiciano, delle altre Università campane e del Cnr su “La città, il porto e il mare nella storia e nella contemporaneità” ed “Il porto, il mare e la città: dialogare per costruire un futuro sostenibile”, attraverso il confronto di competenze trasversali quali il diritto, il management, l’ingegneria, l’urbanistica, la valutazione e la psicologia di comunità.

Infine, il 2 ottobre, il convegno internazionale “Italia e Spagna: Incontro Bilaterale tra Porti e Città” sarà un momento di confronto tra città-porto italiane e spagnole per identificare elementi in comune e differenze tra i due sistemi, condividendo le rispettive problematiche e le strategie adottate per la loro risoluzione, in un’ottica di reciproco apprendimento e arricchimento. Ricercatori ed esperti nazionali e internazionali discuteranno con operatori e decisori sui seguenti temi: relazione porto-città, rigenerazione urbano-portuale, riqualificazione dei waterfront portuali e sviluppo sostenibile fondato sulla risorsa mare.