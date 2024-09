Linfoma follicolare, ottimi risultati in fase III per tafasitamab

Incyte ha annunciato l’intenzione di richiedere un’indicazione estesa per tafasitamab entro la fine dell’anno, in seguito ai risultati positivi in fase 3

Incyte ha annunciato l’intenzione di richiedere un’indicazione estesa per tafasitamab entro la fine dell’anno, in seguito ai risultati positivi ottenuti dallo studio registrativo di Fase III inMIND nel linfoma follicolare (FL) recidivato o refrattario. Lo studio, che ha valutato il farmaco in combinazione con lenalidomide e rituximab, ha raggiunto l’endpoint primario di sopravvivenza libera da progressione (PFS) secondo la valutazione dello sperimentatore.

Lo studio inMIND ha arruolato 654 adulti con FL recidivato o refrattario di grado da 1 a 3a o linfoma della zona marginale. Sono stati raggiunti anche gli endpoint secondari chiave, tra cui la PFS nella popolazione complessiva e il tasso di risposta completa alla PET nella popolazione di FL FDG-avido. Con tafasitamab non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza.

“Questi risultati dimostrano il potenziale di tafasitamab, aggiunto allo standard di cura, come nuova opzione terapeutica significativa per i pazienti con FL la cui malattia è progredita dopo almeno una terapia precedente”, ha dichiarato Steven Stein, Chief Medical Officer di Incyte. I dati dettagliati di inMIND saranno presentati in occasione di un prossimo incontro scientifico.

Tafasitamab ha ottenuto l’approvazione accelerata della FDA nel 2020 per l’uso in combinazione con lenalidomide per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario.

Entro la fine dell’anno, Incyte ha dichiarato che intende presentare una richiesta di licenza biologica supplementare per tafasitamab per i pazienti affetti da FL che hanno fallito almeno una precedente immunoterapia o chemioimmunoterapia sistemica anti-CD20. Il farmaco in Europa è venduto con il nome commerciale di Minjuvi.

L’azienda ha recentemente annunciato una ristrutturazione della pipeline, che ha visto l’interruzione di cinque programmi oncologici in fase iniziale. Incyte si concentrerà principalmente sulle neoplasie mieloproliferative e sulla malattia del trapianto contro l’ospite (GvHD), oltre che su programmi oncologici selezionati. All’inizio di questa settimana, la Fda ha approvato il suo farmaco Niktimvo (axatilimab-csfr) per il trattamento della GvHD cronica come terza linea di cura.