Linea Verde Italia stamani su Rai 1 è a Brindisi

Un viaggio tra innovazione e transizione energetica: sabato 21 Settembre alle ore 12.30 su Rai 1 “Linea Verde Italia”, il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, farà tappa per la sua seconda puntata a Brindisi, per raccontare una città che guarda al futuro con progetti innovativi e un profondo rispetto per l’ambiente.

Realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la puntata offrirà un viaggio tra le bellezze naturali, il patrimonio storico e le nuove sfide della sostenibilità, presentando Brindisi come esempio virtuoso per la transizione ecologica ed energetica.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna daranno il via all’itinerario presso il Castello Svevo, simbolo di un passato glorioso e di un impegno futuro verso gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il racconto si snoderà tra le vie e i luoghi simbolo della città, portando alla luce i progetti che stanno trasformando Brindisi in una città all’avanguardia nell’adozione di soluzioni significative per un futuro sempre più “green”, come l’utilizzo di battelli ecologici e miniauto a pedalata assistita, passando per l’idrogeno verde e il riciclo delle fibre di carbonio.

Ma Brindisi non è solo tecnologia: tra una pedalata e una navigazione a impatto zero, le telecamere di “Linea Verde Italia” si immergeranno nella Riserva naturale di Torre Guaceto, per raccontare una delle aree più belle e suggestive della regione. Una puntata che si propone di sorprendere, ispirare e dimostrare come un futuro sostenibile possa essere costruito su radici solide e scelte consapevoli.