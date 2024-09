In radio e in digitale la nuova canzone dei J Nueve

È disponibile sulle piattaforme digitali “FALLÓ”, il nuovo brano dei J NUEVE, la super band urbana composta da SKY JUAREZ, EVY CASTILLON e SANTI TUZ

È disponibile sulle piattaforme digitali “FALLÓ” (MLF Records / ADA Music Italy), il nuovo brano dei J NUEVE, la super band urbana composta da SKY JUAREZ, EVY CASTILLON e SANTI TUZ.

Il videoclip ufficiale è visibile al seguente link www.youtube.com/fallo diretto da Jeymi Gonzalez e coreografato da Marco Stra.

“FALLÓ” (https://ada.lnk.to/fallo) è un brano che esplora con intensità e passione il tema universale della delusione. La canzone descrive come le nostre azioni possano creare distanze dolorose, invitandoci a riflettere sulla complessità dell’essere umano. Con una metafora incisiva, il brano mostra come un singolo errore possa lasciare segni profondi, “Come le impronte sulla neve fresca”,segnando la fine di un rapporto prezioso senza possibilità di ritorno, ma aprendo la strada a nuove esperienze e percorsi.

Il brano, prodotto da Time Music per conto di MLF Records e scritto da Sky, Evy e Santi, sintetizza pienamente il pensiero dei tre artisti, che hanno colto all’unisono l’essenza e la determinazione del messaggio.

J Nueve nasce nel 2018 a Milano, grazie al cantante peruviano Danny Sky Juarez (Sky J) leader e fondatore che dopo anni decide di scommettere tutto sulla nuova generazione, insieme a Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, ed Eveling Castillon (Evy), anche lei peruviana.

Questi tre giovani latinoamericani sono supportati dall’etichetta indipendente MLF Records, fondata da Fabio Messerotti, direttore del Milano Latin Festival. Insieme, hanno creato una realtà musicale ambiziosa con l’obiettivo di conquistare l’industria musicale grazie al loro talento e al sound latino.

Nel 2022, hanno debuttato con il loro primo singolo ‘Tóxica’, prodotto dal vincitore del Latin Grammy Eliot El Mago D’Oz. Successivamente, hanno pubblicato ‘Tóxica – Acoustic Version’, ‘Mal Amour’, ‘Diabla’ e ‘Mal Amour RMX’ in collaborazione con l’artista italiano Daniel Cosmic.Questi brani sono inclusi nel loro album d’esordio ‘Apuesta’. Pubblicato a giugno dello stesso anno, il disco contiene nove brani che mettono in evidenza la versatilità dei J Nueve, esplorando vari generi musicali. L’album include gli inediti ‘Ruleta’, ‘To’Loco’, ‘A Fuego Lento’ e ‘Tóxica – Salsa Version’. A novembre, hanno rilasciato una nuova versione dell’album, ‘Apuesta (Deluxe)’, arricchita da due nuove versioni del brano ‘To’Loco’: una in versione salsa e una in collaborazione con il rinomato gruppo dominicano Grupo Extra.

Nel 2023, hanno pubblicato ‘Analogicamente’(MLF Records/Altafonte Italia) e ‘Mojao’. Questi due brani fanno parte dell’EP ‘J NUEVE’, che include anche gli inediti ‘Drinky De Coco’, ‘Mónaco’, ‘Esta Noche No Se Olvida’ e ‘Y Te Vas’in collaborazione con il produttore peruviano Kenyi Succar.

Negli anni, J Nueve ha preso parte a numerosi eventi live, tra cui il Milano Latin Festival, condividendo il palco con artisti internazionali come Anitta, Marc Anthony, Camilo, Prince Royce e Carlos Vives. Nel 2023 hanno aperto il concerto di Maluma al Rock In Roma e hanno partecipato alla Milano Music Week. Alla fine dell’anno, hanno intrapreso un tour in quattro città italiane insieme al gruppo colombiano di vallenato Los Diablitos.

Attualmente, Sky, Evy e Santi sono impegnati in una serie di concerti che li porterà a esibirsi sul rinomato palco della Ticketmaster Arena durante il Milano Latin Festival.