Il film “The Whiskey Bandit” stasera su Rai 4: la trama

Per il Ciclo Eastern Crime stasera su Rai 4 in onda il film “The Whiskey Bandit” scritto e diretto da Nimród Antal: ecco la trama

Sabato 21 settembre alle 21.20 su Rai 4 prosegue il Ciclo Eastern Crime con il thriller di nazionalità ungherese in prima visione assoluta: “The Whiskey Bandit” (2017), scritto e diretto da Nimród Antal, noto per la regia di cult come “Vacancy”, “Predators” e “Blindato”. Basato sulla storia vera del rapinatore di banche Attila Ambrus, che era solito bere un bicchiere di whiskey prima di entrare in azione, il film racconta la turbolenta vita del criminale fin da quando è immigrato in Ungheria dalla Romania e, per far fronte a difficoltà economiche, ha iniziato a rapinare banche, spesso con l’aiuto di complici e grazie a elaborati travestimenti.

I furti di Ambrus sono però particolari: invece di usare la violenza, il “ladro gentiluomo” arrivava a porgere ai cassieri dei mazzi di fiori. In un’Ungheria segnata da scossoni culturali e politici, a cavallo tra la fine del comunismo e l’alba del capitalismo, Ambrus diventa una vera icona nazionale e Nimròd Antal sottolinea proprio l’aspetto più glamour e pop della vicenda. “The Whiskey Bandit” è un film divertente e divertito, ricco d’azione e di ritmo, abile nel creare la giusta empatia tra il pubblico e un fuorilegge sui generis.