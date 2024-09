I Vanz tornano con il singolo “Summer Bloody Summer”

“Benvenuti nella nostra devastazione” tuona il nuovo singolo dei Vanz intitolato “Summer Bloody Summer” e disponibile in radio e in digitale

“Benvenuti nella nostra devastazione” tuona il nuovo singolo dei Vanz intitolato “Summer Bloody Summer”. Con una potente carica emotiva, il brano racconta musicalmente come l’essere umano abbia trasformato il nostro pianeta in un luogo inospitale, soffocandolo con inquinamento e sfruttamento intensivo.

Vivere in un’estate senza fine non è più un sogno, ma un fenomeno devastante con conseguenze drammatiche per il nostro ecosistema. Il brano punta il dito direttamente verso l’umanità, colpevole di aver costruito una società che ha fallito nel rispettare e proteggere la natura, mettendo la sete di potere e denaro al di sopra della gratitudine e del dovuto rispetto per l’ambiente.

“Summer Bloody Summer” è un grido di allarme che invita alla riflessione su come possiamo invertire il corso delle nostre azioni distruttive. Con la sua potente combinazione di testi intensi e suoni incisivi, il singolo dei Vanz si propone di stimolare una consapevolezza urgente sull’importanza di un cambiamento positivo e sostenibile.

I Vanz sono una band punk-rock/alternative italiana proveniente dalla provincia di Grosseto ed attiva dal 2002.

Vantano un’esperienza live ventennale acquisita sia all’interno dei confini nazionali che fuori, con i tour in Spagna e Inghilterra, condividendo il palco con artisti come Verdena, Punkreas, Shandon, Giuda, Julie’s haircut.

Dopo il debutto “Childlike” nel 2005 arriva il doppio ep ”Self Destruction/ Self Reconstruction (Elevator records/Jestrai 2009), “Avenge the Surfers” (Elevator records/Goodfellas 2012).

Nel 2013 vengono nominati dalla fondazione Arezzo Wave tra le “best band 2013” e vincono il Contest “ROCK IN ROLO 2013”.

Nel Novembre 2014 esce ”THE DESTINY IS UNWRITTEN” un’ ambiziosa rock opera suddivisa in 13 atti che compongono un’unica traccia ed un’unica storia.

Distribuito da GOODFELLAS RECORDS, co-prodotto da Vanz e Leo Magnolfi e registrato all’ El sop Recording, viene presentato dal vivo l’8 Novembre con la partecipazione di Eva Poles (prozac+ /Rezophonic) e con un Silent Live, primo esperimento in Italia di concerto rock diffuso esclusivamente in cuffia.

Il disco ottiene un ottimo riscontro dalla critica, La Repubblica dice di loro: “Tommy è vivo e lotta tra noi” riferendosi alle affinità con la Rock Opera degli Who.

RockIT dice “I Vanz dimostrano così di essere una band matura” e Rockerilla scrive “trovarsi tra le mani un disco di questa fattura, curato sotto tutti i punti di vista, ci lascia ben sperare. Bravi!”.

JAM: “Da ascoltare e riascoltare ripetutamente”.

Nel Novembre 2021 partecipano a Punk Rock Against War Vol III compilation di Inconsapevole Records a cui i Vanz partecipano con una traccia inedita.

Dopo anni impegnati nell’attività live e progetti paralleli i Vanz tornano in studio per registrare il loro ultimo album, prodotto da Olly Riva (Shandon / Magnetics) registrato al Rocker Studio di Mario Riso, sede dell’omonima emittente Rocker TV.

Nel 2024 firmano con Sorry Mom! con la quale escono i singoli “Vinyl” e “Summer Bloody Summer”.