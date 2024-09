Horizon Automotive raddoppia la presenza in Campania

Prosegue il processo di ampliamento della rete di Horizon Store sul territorio italiano, che si arricchisce di un nuovo punto vendita a Napoli, il secondo in Campania

Prosegue il processo di ampliamento della rete di Horizon Store sul territorio italiano, che si arricchisce di un nuovo punto vendita a Napoli, il secondo del marchio nella regione Campania. Il Tech-mobility provider, punto di riferimento nel mondo delle nuove formule di mobilità in Italia, apre il nuovo Store campano in collaborazione con lo showroom Gruppo Farina, eccellenza nel settore automobilistico presente sul territorio da oltre 50 anni, contraddistinta da un’offerta di servizi di alta qualità.

Alla base di questa collaborazione, una serie di valori in comune che uniscono Horizon Automotive e il Gruppo Farina, a partire dal costante desiderio di innovazione pur nel rispetto della tradizione e dalla centralità del cliente. Entrambi aspetti che questa partnership permette di valorizzare e incrementare, in particolare attraverso l’ampliamento del Servizio Clienti: unendo la qualità e l’esperienza delle due realtà, sarà possibile offrire all’utente finale una gamma di servizi ancora più ampia e personalizzata, alla quale affiancare un supporto costante per un’assistenza completa e soddisfacente in ogni fase del percorso. Infatti, la centralità del cliente è da sempre alla base dell’approccio del dealer partner. Altro elemento in comune di primaria importanza è rappresentato dall’attenzione alla sostenibilità ed alla responsabilità sociale, da sempre tematiche sensibili per il Gruppo Farina e per Horizon Automotive, che si pone l’obiettivo di guidare i propri clienti verso una mobilità più sostenibile. A tale scopo il dealer propone soluzioni dedicate ai veicoli ibridi ed elettrici, integrate con soluzioni complete di ricarica che soddisfino al meglio le esigenze anche dei consumatori più esigenti.

Il progetto di Horizon Automotive, che vede l’apertura di diversi Store in tutta Italia, rispecchia l’anima phygital del brand, consentendo alla clientela di vivere un’esperienza estremamente customizzata. L’efficace espansione sul territorio nazionale è resa possibile grazie alla collaborazione con dealer altamente competenti, come il Gruppo Farina. Infatti, anche presso il nuovo Store campano, lo staff Horizon seguirà scrupolosamente i propri clienti avvalendosi anche del supporto degli Horizon Index, strumenti tecnologici all’avanguardia che, grazie agli algoritmi proprietari su cui sono basati, consentono di confrontare le migliori offerte di NLT con l’acquisto di proprietà e con gli altri canoni di noleggio presenti online, proponendo una panoramica completa e, di conseguenza, offrendo la soluzione più adatta in tutte le situazioni.

Nata dall’esperienza di consolidate realtà imprenditoriali nel mercato automotive con l’obiettivo di assicurare un’offerta di Mobility Experience innovativa e tailor-made a tutti i clienti, oggi Horizon Automotive può contare su un network di oltre 45 dealer e 20 Horizon Store, garantendo la propria presenza su tutto il territorio italiano.

Il nuovo Horizon Store è sito in Via Eduardo Scarfoglio, 6, 80125, Napoli (NA).