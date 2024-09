Gliomi con mutazioni Idh: negli USA approvato vorasidenib

L’Fda ha approvato vorasidenib (Voranigo, Servier) per il trattamento di alcuni gliomi diffusi isocitrato deidrogenasi (Idh) mutanti

L’inibitore orale di IDH1 e IDH2 è stato approvato per l’uso dopo l’intervento chirurgico in adulti e bambini di età pari o superiore a 12 anni affetti da astrocitoma o oligodendroglioma di grado 2 con una mutazione IDH1 o IDH2 suscettibile. Secondo l’Fda, l’intervento chirurgico comprende la biopsia, la resezione subtotale o la resezione totale.

Le mutazioni di IDH1 sono presenti in circa l’80% dei gliomi di grado 2, mentre le mutazioni di IDH2 sono più rare e si verificano in circa il 4%.

Prima dell’approvazione, basata sui risultati di sopravvivenza libera da progressione (PFS) e di sicurezza dello studio cardine di fase 3 INDIGO, i pazienti affetti da questo tipo di glioma disponevano di opzioni terapeutiche limitate.

L’approvazione di vorasidenib segna “uno dei maggiori progressi nel glioma di basso grado in oltre due decenni” e “consentirà ai pazienti di assumere un controllo attivo della loro malattia con una pillola da assumere una volta al giorno”, secondo l’azienda.

Servier ha ottenuto Voranigo attraverso l’acquisizione per 2 miliardi di dollari delle attività oncologiche di Agios Pharma nel 2021. Royalty Pharma, che all’inizio di quest’anno ha acquisito una partecipazione nei pagamenti delle royalties di Agios per Voranigo, ha previsto che il farmaco potrebbe raggiungere oltre 1 miliardo di dollari di picco di vendite annuali negli Stati Uniti.

Nello studio INDIGO, 331 pazienti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 40 mg di vorasidenib una volta al giorno (n = 168) o placebo (n = 163). A un follow-up mediano di 14,2 mesi, la PFS mediana è risultata più che doppia tra i pazienti che hanno ricevuto vorasidenib rispetto al placebo: 27,7 mesi contro 11,1 mesi, rispettivamente ( hazard ratio [HR] per progressione della malattia o morte, 0,39). Anche il tempo al successivo intervento è stato significativamente più lungo con vorasidenib rispetto al placebo (mediana non raggiunta vs 17,8 mesi, rispettivamente; HR, 0,26).

La riduzione del 61% del rischio di progressione del tumore o di morte osservata nello studio rappresenta “un significativo segnale di efficacia che ha il potenziale di cambiare il panorama di questa malattia”, ha dichiarato l’anno scorso il primo autore, Ingo K. Mellinghoff, MD, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City, presentando i risultati alla conferenza della Società Americana di Oncologia Clinica del 2023. Questi risultati sono stati pubblicati contemporaneamente su The New England Journal of Medicine.

Vorasidenib può anche potenzialmente ritardare l’uso di chemioterapie tossiche e radiazioni per molti anni nei pazienti con questi tumori, ha aggiunto Lesser.

Buon profilo di tollerabilità

Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 22,8% dei pazienti che hanno ricevuto vorasidenib e nel 13,5% di quelli del gruppo placebo. L’aumento dei livelli di alanina aminotransferasi di grado 3 o superiore si è verificato rispettivamente nel 9,6 e nello 0% dei pazienti dei due gruppi.

Le reazioni avverse più comuni con vorasidenib, che interessano almeno il 15% dei pazienti trattati, comprendono affaticamento, cefalea, COVID-19, dolore muscoloscheletrico, diarrea, nausea e convulsioni.

Le anomalie di laboratorio di grado 3 o 4 più comuni sono state l’aumento dell’alanina aminotransferasi, dell’aspartato aminotransferasi, della gamma-glutamil-transpeptidasi e la diminuzione dei neutrofili.

La dose raccomandata di vorasidenib per gli adulti è di 40 mg somministrati per via orale una volta al giorno fino alla progressione della malattia o a una tossicità inaccettabile.Nei bambini di età pari o superiore a 12 anni, la dose raccomandata è di 40 mg somministrati per via orale una volta al giorno per coloro che pesano ≥ 40 kg, e di 20 mg somministrati per via orale una volta al giorno per coloro che pesano < 40 kg.