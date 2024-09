“Confusi e felici” con Claudio Bisio oggi su Rai Movie: la trama del film

Il film “Confusi e felici” con protagonisti Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Una storia in cui sono i pazienti cercano di aiutare il loro psicanalista: sabato 21 settembre alle 21.10 su Rai Movie va in onda “Confusi e felici” di Massimiliano Bruno.Anche gli psicanalisti, infatti, possono cadere in depressione. Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi.

Un’ idea bellissima, se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno: uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammome cronico, una ninfomane decisamente invadente, una coppia con problemi sessuali e un telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Strampalati, ma affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale!

“Confusi e felici” (Italia, 2014) di Massimiliano Bruno, con Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Paolo Sermonti, Caterina Guzzanti.