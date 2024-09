Cepsa fornisce biocarburanti alle navi di Norwegian Cruise

Cepsa, tra i principali fornitori di carburante per uso marittimo in Spagna, inizia la fornitura di biocarburanti 2G alla Norwegian Escape, gestita da Norwegian Cruise

Cepsa, uno dei principali fornitori di carburante per uso marittimo in Spagna, inizia la fornitura di biocarburanti 2G alla Norwegian Escape, gestita da Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) nel porto di Barcellona, con ulteriori forniture confermate per i prossimi mesi.

Cepsa ha la capacità di fornire questi carburanti sostenibili all’industria crocieristica su base regolare nei porti spagnoli in cui opera.

Poiché i biocarburanti possono ridurre le emissioni di CO2 fino al 90% rispetto ai carburanti convenzionali durante tutto il loro ciclo di vita, svolgono un ruolo chiave nella decarbonizzazione di settori difficili da elettrificare come il trasporto marittimo, oltre a promuovere l’economia circolare.

Cepsa, fornitore leader di energia per il trasporto marittimo in Spagna, ha intrapreso la sua prima fornitura diretta di biocarburanti di seconda generazione per l’industria crocieristica nel porto di Barcellona. Ulteriori forniture sono state confermate per i prossimi mesi, con biocarburanti disponibili su base regolare dai porti di Barcellona e Algeciras.

Il carburante fornito contiene una componente sostenibile del 24%, che eviterà l’emissione di circa 3.000 tonnellate di CO2, equivalenti alla piantumazione di 200.000 alberi. Questo biocarburante è stato prodotto a partire da oli alimentari usati, promuovendo l’economia circolare.