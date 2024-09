Alla Horton Gallery di Seoul prosegue la personale dell’artista Choi Yunjung

Horton Gallery ospita la personale dell’artista Choi Yunjung “Transference of Emotions: Between the pauses of Time” che sarà visitabile fino a tutto il 28 settembre 2024

Choi Yunjung non vuole semplificare le emozioni umane ma si concentra sull’essenza di ciò che gli individui hanno vissuto.

Basandosi sulla sua “Love Series” introdotta nel 2021, esplora come le opere esteticamente gradevoli provochino emozioni nelle persone, rimuovendo coraggiosamente elementi formali per approfondire la profondità delle emozioni personali. Basandosi su ricerche che suggeriscono che diversi concetti mentali e calore funzionano in modo simile alla corteccia insulare del cervello, Choi Yunjung riproduce le linee emotive nelle sue opere.

Nella sua ultima serie, “Human Emotions (2024)”, Choi Yunjung estende i suoi primi dipinti al regno dell’analisi psicologica. Attingendo alla teoria di Cannon-Bard, che presuppone che le risposte corporee e le esperienze emotive coscienti avvengano simultaneamente, l’artista scompone visivamente le reazioni fisiche e tattili che accompagnano le intense esperienze emotive.

Le emozioni umane sono diverse. La memoria e le emozioni sono connesse in modo particolarmente intricato all’interno del cervello umano e le nuove emozioni che proviamo vengono riflesse e ricordate attraverso le nostre esperienze. Nelle emozioni calde, ricordiamo i nostri ricordi ed esprimiamo queste emozioni sullo schermo.

Una ricerca quella dell’artista che si estrinseca nelle sue cinque nuove opere in mostra Love & Dream (oil on canvas, Korea Paper 53X45.5) o nel dittico in Relationship between memory and emotion o nell’opera Transference of Emotions (oil on canvas Korea Paper, 60.6X60.6) dalla quale prende il titolo l’esposizione.

Transference of Emotions: Between the pauses of Time

Personale dell’artista Choi Yunjung

3.9.2024 – 28.9.2024

Horton Gallery 1st Floor, 32 Hoenamun-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

Phone: 02-973-9249

Sito web: www.galleryhorton.com

Instagram: www.instagram.com/gallery_horton