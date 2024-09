A “Passaggio a Nord Ovest” riflettori sulla Cina

Per “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela in onda oggi su Rai 1 una puntata interamente dedicata al primo “imperatore” della Cina

“Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani e in remote epoche della storia, facendo assistere gli spettatori a fenomeni naturali spettacolari.

Questa settimana, la puntata in onda sabato 21 settembre alle 15.00 su Rai 1 sarà interamente dedicata al primo imperatore della Cina: Qin Shi Huang. Nato nello stato del Qin nel 260 a.C., Qin Shi Huang sconfisse nel giro di pochissimi anni tutti gli altri Stati che lottavano per ottenere il potere e nel 221 a.C. divenne il primo “imperatore” della Cina, colui che avrebbe governato su tutto il territorio cinese, che lui stesso per primo unificò.

Il termine “imperatore” non veniva utilizzato in precedenza, poiché faceva riferimento ai sovrani augusti e agli imperatori mitici. Qin Shi Huang scelse invece di porsi al pari dei sovrani mitici, quasi fosse un loro discendente. Il primo imperatore portò avanti una serie di importanti riforme amministrative, unificando le unità di misura all’interno del suo impero. Varò, inoltre, una riforma della lingua scritta, uniformando il sistema di scrittura in tutto il territorio cinese.

Qin Shi Huang fu considerato eroe nazionale nel corso della sua vita e volle essere ricordato come una leggenda dopo la morte. Il suo sogno di immortalità si tradusse nella realizzazione di un luogo di riposo eterno: il Mausoleo del Primo Imperatore della Cina, oggi sito Unesco.