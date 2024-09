A “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1 mal di pancia e salute dei capillari

A “Buongiorno Benessere” stamani su Rai 1 si parla di sbalzi di temperatura, mal di pancia e salute dei capillari. In sommario anche i consigli di postura per schiena e spalle curve

Con l’arrivo dell’autunno, diventa particolarmente rilevante il tema degli sbalzi di temperatura. A “Buongiorno Benessere”, il programma dedicato alla salute e al benessere, condotto da Vira Carbone, in onda sabato 21 settembre alle 10.30 su Rai 1, ne parla il professor Giovanni Minisola, direttore scientifico della Fondazione San Camillo Forlanini di Roma. In collegamento web, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenterà le ultime novità nel campo medico e sanitario. Il professor Silvio Danese, direttore del reparto di Gastroenterologia dell’Irccs San Raffaele di Milano, si soffermerà sulle cause più comuni del mal di pancia, un disturbo che affligge molte persone e che può avere diverse origini.

Nella rubrica dedicata al “Primo Soccorso”, il professor Giulio Maria Ricciuto, presidente di Simeu Lazio, fornirà indicazioni su come intervenire quando un boccone va di traverso, una situazione d’emergenza che può verificarsi in ogni momento. Il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l’Irccs San Raffaele di Roma, tratterà il delicato tema dei dolori alla testa, un problema molto comune che incide negativamente sulla qualità della vita.

Il professor Angelo Santoliquido, direttore dell’Unità di Angiologia al Policlinico Gemelli di Roma, offrirà consigli per mantenere in salute capillari e vene, essenziali per una corretta circolazione sanguigna. Il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, spiegherà come mangiare sano senza spendere troppo, dando suggerimenti pratici per mantenere una dieta equilibrata anche in tempi di ristrettezze economiche. Infine, il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport presso l’Università di Siena, darà consigli su come prevenire e curare schiena e spalle curve.