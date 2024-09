Rapporto International Chamber of Shipping: necessarie 411 nuove navi a idrogeno

Secondo un rapporto dell’International Chamber of Shipping (ICS), per soddisfare la domanda annuale globale di idrogeno verde servirebbero 411 nuove navi a idrogeno

Secondo un rapporto pubblicato dall’International Chamber of Shipping (ICS), per soddisfare la domanda annuale globale di idrogeno verde pari a 30 milioni di tonnellate, il mondo avrebbe bisogno di 411 nuove navi a idrogeno.

Il rapporto “Trasformare la domanda di idrogeno in realtà: quali settori vengono prima?”, scritto da Stefan Ulreich, professore di economia energetica presso l’Università di scienze applicate di Biberach, in Germania, identifica i settori della domanda di idrogeno, le posizioni della domanda e la tempistica della domanda.

Nello specifico, si concentra sul potenziale dell’idrogeno pulito come vettore energetico e materia prima per decarbonizzare diversi settori, in particolare quelli difficili da ridurre, come il trasporto marittimo.

“Quello che stiamo vedendo è che la domanda annuale di idrogeno significherebbe aumentare la flotta per trasportare l’idrogeno via nave. Per soddisfare un aumento globale se 30 milioni di tonnellate di idrogeno venissero scambiate in tutto il mondo, potremmo aver bisogno di fino a oltre 400 nuove imbarcazioni per l’idrogeno (per lunghe distanze) o fino a 500 imbarcazioni se trasportate come ammoniaca”, ha commentato Ulreich.

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), si prevede che l’uso dell’idrogeno rimarrà pressoché stagnante e si collocherà nei limiti degli attuali casi di utilizzo industriale fino al 2030.

Gli scenari della domanda di idrogeno per il 2050 prevedono una crescita della domanda in molteplici settori, sebbene il tasso e la tempistica dell’adozione dell’idrogeno varino da settore a settore a causa di sfide infrastrutturali e normative e sia probabile che avvenga in più fasi.

Tuttavia, non tutti i settori richiederanno lo stesso grado di trasformazione e la costruzione di infrastrutture per integrare l’idrogeno in sostituzione dei combustibili fossili.